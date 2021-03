Læsehest: 9-årige Marie læste 100 dage i træk

- Forældreindsatsen er super vigtig, når vi skal have børn til at læse. Jeg ved godt, at det langt fra altid kan lade sig gøre at få læst hver dag, og det skal heller ikke være en sur pligt, men det er bare så vigtigt, at børnene får læst så meget, de orker, siger hun og forklarer, at øvelsen gør børnene til stærkere læsere og giver dem et større ordforråd.