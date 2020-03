Der vil blive læst flittigt i bøger, når biblioteker landet over inviterer til fælles fejring af Biblioteksloven den 5. marts - og du er velkommen til at læse med. Foto: Bettina Strøm Eriksen

Læs for biblioteket - sammen med 100 andre

Torsdag den 5. marts er det 100 år siden, at Danmarks første bibliotekslov blev vedtaget og det skal fejres, lyder det fra en gruppe biblioteksentusiaster. De har derfor arrangeret en læsemob (kommer af flashmob - altså et læseevent der opstår ud af det blå) torsdag den 5. marts klokken 16.00-16.15.

Biblioteksloven blev vedtaget i 1920 med det formål at sikre en offentligt funderet institution, der kunne bidrage med at »udbrede Kundskaber og almindelig Oplysning til befolkningen«. Loven er grundlaget for, at vi selv den dag i dag har udlån af bøger til hele befolkningen på lige vilkår.