Se billedserie Elin Reinhardt, som hun nok vil blive husket af mange: I en dans med et smil på læben, her sammen med sin mand Henning. Fotoet blev taget i forbindelse med parrets diamantbryllup i 2017. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Læs eller genlæs: Farvel til Fru Reinhardt - Et liv med dans er slut Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Læs eller genlæs: Farvel til Fru Reinhardt - Et liv med dans er slut

Taastrup - 30. december 2020 kl. 11:06 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen

2020 blev året, hvor vi måtte sige farvel til mange mennesker. Dansedronningen Elin Reinhardt fra Taastrup var en af dem. Her kan du læse eller genlæse artiklen, vi skrev i forbindelse med hendes død. Den er første gang udgivet den 13. maj 2020: Har man gået til dans i Taastrup, er man næsten med sikkerhed stødt på Elin Reinhardt. Hvis ikke i egen person, så på navnet, for hun har sammen med sin mand Henning været en institution inden for dansen i hele Storkøbenhavn.

Læs også: En dansedronning er gået bort

Tusindvis af børn, unge og voksne har gennem årene haft deres gang hos Reinhardt Dans i Taastrup og Roskilde.

Men nu har Elin Reinhardt - nok bedst kendt som 'Fru Reinhardt' - stillet danseskoene for sidste gang.

Hun sov stille ind den 6. maj efter kort tids sygdom.

Rørende farvel På danseskolens facebook-side har familien skrevet en rørende besked om Fru Reinhardts død.

»Elin var omgivet af sine nærmeste helt til det sidste, og hele familien fik sagt det bedste farvel, man kan ønske sig og på det helt rigtige tidspunkt. Det gik desværre rigtig, rigtig stærkt, men hun er kommet til et bedre sted nu og får selvfølgelig hendes dansesko med på rejsen«, skriver de.

Elin Reinhardt grundlagde sammen med sin mand Henning danseskolen Reinhardt Dans i 1963 på Nørrebro i København.

I 1968 åbnede de danseskolen på Taastrup Hovedgade 59 i en gammel maskinhal, som de ombyggede til danseskole med hjælp fra deres elever. Danseskolen blev en succes, og efter nogle år åbnede de endnu en afdeling i Roskilde.

Elskede dansen Elin lagde aldrig skjul på, at hun var taknemmelig for, hvordan hendes liv havde formet sig:

- Vores hobby blev vores erhverv. Det er nok få mennesker forundt at kunne leve af det, de elsker. Vi har haft så mange dejlige timer med dansen, og det er godt nu at kunne give det videre til andre, sagde hun i et interview med Dagbladet i 2007.



Henning og Elin Reinhardt i dansesalen på Taastrup Hovedgade. Foto: Stina Felby Egerup



Sideløbende med at Elin og Henning åbnede egen danseskole, fik de tre børn. To piger og en dreng.

- Barsel var der ikke noget af. Jeg tog de små med på danseskolen, og så lå de og sov, mens jeg underviste. Da de blev lidt større, havde vi unge piger til at passe børn, har Elin tidligere fortalt.

Kærlighed og dans I januar 2017 kunne Elin og Henning fejre diamantbryllup og 60 år med kærlighed og dans. De mødte nemlig hinanden på danseskolen, men blev altså også partnere i livet uden for dansegulvet.

At kærligheden har holdt i 60 år, forklarede Elin således:

- Når man har tre børn sammen og en danseskole, går man ikke bare fra hinanden. Og hvis der er noget, man er utilfreds med, bør man tænke på, at man måske også selv kunne have gjort noget anderledes. Vi har da også haft vores uenigheder og så har vi måske ikke talt sammen i to dage, men så har det været glemt igen. Man skal tænke sig mere om, inden man går, end mange gør i dag, sagde hun i et interview i forbindelse med deres diamantbryllup.

Vil blive savnet Ægteparret er da også gennem årene blevet en institution i byen, og der er ingen tvivl om, at Elin vil blive savnet.

»Elin var og vil altid være et ikon på danseskolen, og vil uden tvivl blive husket af alle for hendes mange dejlige egenskaber. Elin havde sin egen helt specielle humor, som bestemt vil komme til at mangle. Hendes fantastiske evne til at holde styr på alle dansebørnene og ikke mindst hendes fantastiske undervisningsevner. Elin havde utrolig mange venner på danseskolen, og var meget populær både blandt børn, unge og voksne. Ingen vil kunne tage pladsen som 'Fru Reinhardt', selvom der er et par stykker mere af dem i familien. 'Fru Reinhardt' er og forbliver Elin«, lyder det fra familien i opslaget på Facebook.

Elin Reinhardt blev 84 år.

Hun efterlader sig manden Henning, børnene Pia, Christina og Pierre, samt børnebørn og oldebørn.

Bisættelsen er på grund af corona-restriktioner kun for inviterede, men finder sted i Taastrup Nykirke tirsdag den 19. maj klokken 12.00.

relaterede artikler

Video: Dansepar fejrede diamantbryllup 12. januar 2017 kl. 13:37

Reinhardt har danset i 50 år 25. august 2012 kl. 08:00

Tre generationer underviser 25. august 2012 kl. 08:00