Elisabeth Jensen underviser i biologi, biotek og kemi på Høje-Taastrup Gymnasium og er en af de 10 lærere fra gymnasiet, som er indstillet til Politikens Undervisningspris. Foto: Høje-Taastrup Gymnasium

Send til din ven. X Artiklen: Lærerne hyldes: »Jeg har allerede vundet, fordi jeg har Emilie som lærer« Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lærerne hyldes: »Jeg har allerede vundet, fordi jeg har Emilie som lærer«

Taastrup - 11. april 2018 kl. 11:08 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ikke mindre end 10 lærere fra Høje-Taastrup Gymnasium er i år indstillet til den fornemme pris »Danmarks bedste gymnasielærer«, som uddeles af dagbladet Politiken.

En af dem er Elisabeth Jensen, som underviser i biologi, bioteknologi og kemi på gymnasiet. I begrundelsen for hendes indstilling står blandt andet: »Hun er verdens bedste lærer. Hun er omsorgsfuld og pædagogisk, og den perfekte lærer.«

For Elisabeth Jensen, der underviser på Høje-Taastrup Gymnasium på femte år, var det en stor overraskelse og en stor ære at blive indstillet.

- Noget af det, jeg synes er vigtigt som lærer, er at vise eleverne nogle af de muligheder, som mine fag byder på. Jeg vil gerne give eleverne aha-oplevelser og få dem til at tænke videre. Jeg er virkelig beæret over, at de nu har indstillet mig til undervisningsprisen for de tanker, lyder det fra en glad Elisabeth Jensen.

Hendes fagkollega Jørgen Brink Hansen er også indstillet til prisen. Jørgen Brink Hansen underviser også i bioteknologi og biologi, og selvom de to lærere har meget til fælles, er der en generation eller mere, der adskiller dem:

- Det er rigtigt, hvad de skriver i indstillingen, at jeg udskød min pension, fordi jeg ikke kunne undvære at undervise, siger Jørgen Brink Hansen, der har undervist på Høje-Taastrup Gymnasium siden 1981.

- Vi har nogle rigtig dygtige og søde elever, og jeg er virkelig glad for at undervise. Jeg vil gerne have eleverne til at undre sig, og med videbegærlige og engagerede elever, så gider man godt at fortsætte, siger han

Der er flere af de indstillede lærere, der underviser i matematik. For en af de elever, der har indstillet Emilie Risør Jensen, er det lykkedes at vende faget fra at være hadefag til at være yndlingsfag: »Når man har matematik med Emilie, går tiden så hurtigt,« skriver eleven, og fortsætter: »Jeg har allerede vundet, fordi jeg har Emilie som lærer, så nu synes jeg det er hendes tur til at vinde.«

For Emilie Risør Jensen handler undervisningen i matematik rigtig meget om at flytte eleverne.

- Det er en god dag, når der er en elev, der med glæde går fra undervisningen og siger, at NU har jeg forstået det. Og det handler jo om at få eleverne til at lade være med at give op, siger hun.

Der er ikke mange skoler, hvor så stor en andel af lærerne er indstillet til undervisningsprisen som på Høje-Taastrup Gymnasium. Men det overrasker ikke rektor Mogens Andersen: - Jeg ved godt, at vi har mange rigtig gode lærere på skolen. Men jeg synes, at det er fantastisk, at vores elever i den grad er enige med mig, og at de indstiller SÅ mange til den pris, siger han.

Den holdning bakker Elisabeth Jensen også op:

- Jeg elsker virkelig, når jeg kan høre på eleverne, at det, vi taler om, sætter spor. Og det gør det jo, når de vælger at indstille så mange til prisen. Men det fortæller os også, at vi har nogle meget opmærksomme elever, der gerne vil fortælle os, at vi gør noget rigtigt. Og det er jeg virkelig glad for.

Politikens undervisningspris uddeles hvert år til undervisere i tre kategorier: Grundskolen, gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne. Hovedprisen er på 75.000 kroner, mens der også uddeles to særpriser på 25.000 kroner. Det er eleverne, der indstiller kandidater til prisen, hvorefter et dommerpanel vælger vinderne.

Priserne uddeles den 9. maj i Politikens Hus.