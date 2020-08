Heidi Yoma Rasmussen er glad for, at der er endelig er kommet en aftale om lærernes arbejdstid, men hun havde gerne set, at den var lidt mere konkret på en række punkter. Foto: Kenn Thomsen

Lærerformand om ny aftale: Et skridt på vejen

- Det passer rigtig godt med det, vi gerne vil. Der er mange gode intentioner i aftalen, men jeg mener også, at vi har noget arbejde at gøre, før vi kan se, om det er nok. Der er ikke så mange traditionelle bindinger og faste aftaler, som man normalt ser i en overenskomst, så jeg skal nok lige tygge aftalen igennem sammen med kollegaerne, før jeg ved, om den vil sikre os det gode arbejdsmiljø, vi ønsker, siger Heide Yoma Rasmussen, der er formand den lokale lærerforening, DLF kreds 16.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her