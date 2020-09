Heidi Yoma Rasmussen rejser det røde flag på vegne af sine lærerkollegaer, som efter hendes mening ikke bliver passet godt nok på her i corona-tiden. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Lærerformand: Lærerne bliver svigtet i coronatiden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lærerformand: Lærerne bliver svigtet i coronatiden

Taastrup - 22. september 2020 kl. 14:32 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Folkeskolelærere landet over føler et stigende svigt fra politikere og myndigheder i takt med, at smittetrykket stiger. Det forventes nemlig stadig, at de ufortrødent fortsætter deres undervisning som normalt i små fyldte klasselokaler, skriver folkeskolen.dk.

- Det er jo ikke sådan, at lærere og pædagogisk personale har mindre risiko for Covid-19 - men det håndteres sådan, siger Heidi Yoma Rasmussen, kredsformand for Kreds 16 i Høje-Taastrup Kommune, til fagbladet Folkeskolen.

Heri opfordrer hun politikere og myndigheder til at tage lærernes bekymring og frygt alvorligt og hurtigst muligt tage nye initiativer til at mindske smitterisikoen i skolerne. For eksempel kunne man indføre toholdsskift på skolerne, lyder det.

- Man bør lokalt indføre kortere skoledage, lave formiddagshold og eftermiddagshold, og så skal der være pauser, hvor man kan lufte ud og spritte af. Vi kan jo ikke signalere til børn og unge, at det er alvor og så samtidig køre med almindelig klassestørrelse. Som det kører nu, er det ved at blive en tragikomisk forestilling. Og så er der altså noget pædagogisk signalforvirring i, at vi fortæller børn og unge, at de skal opføre sig ansvarligt med afstand og den slags - altså lige bortset fra, når de er i skole, siger Heidi Yoma Rasmussen til folkeskolen.dk.

Kritikken kommer blandt andet, efter flere medarbejdere fra Børne- og Undervisningsministeriet meldte afbud til en konference for matematikvejledere på grund af det stigende smittetryk med Covid-19 - men lærerne skulle fortsat deltage i.

relaterede artikler

Otte lærere smittet: Seks årgange er nu sendt hjem fra skole 21. september 2020 kl. 15:01