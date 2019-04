Helle Koch, formand for ældre- og sundhedsudvalget er ikke begejstret for, at man må forlænge sagsbehandlingsfristerne. Men det er nødvendigt at være realistiske. Foto: Kenn Thomsen

Længere sagsbehandling: Så lang tid skal man vente på handicapbil

Handikappede borgere, der ansøger om at få støtte til en handicapbil kan forvente at vente længere tid på sagsbehandlingen, efter at byrådet i aftes vedtog at ændre sagsbehandlingsfristerne inden for ældre- og sundhedsområdet, efter de siden efteråret er fulgt tæt af ældre- og sundhedsudvalget i Høje-Taastrup Kommune, fordi fristerne har været overskredet.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her