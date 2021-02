John Madsen lukker sin praksis på Marievej i Taastrup. Han føler ikke, at han kan behandle sine patienter tilfredsstillende på grund af regler og retningslinjer.

Læge lukker praksis: Tåbelige regler tager tid fra patienterne

Taastrup - 17. februar 2021 kl. 12:10 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen

Øgede krav til blandt andet kvalitetssikring betyder mindre tid til patienterne.

Og det får nu den konsekvens, at den vellidte læge John Madsen lukker sin lægepraksis på Marievej i Taastrup med udgangen af februar.

Det offentliggjorde han I en annonce i Lokalavisen Taastrup.

»Vedvarende forringelser har gjort det tiltagende svært at behandle mine patienter på en for mig tilfredsstillende måde«, lød det i annoncen.

Annoncen medførte, at vi her på redaktionen modtog en henvendelse fra et ægtepar, der var utilfredse med, at deres læge stopper.

Nu uddyber 55-årige John Madsen, der har haft sin klinik i Taastrup i 21 år, hvad årsagen er til, at han lukker klinikken.

- Jeg har haft min klinik i 21 år uden en eneste sygedag. Jeg ser alle patienter som et specielt og unikt menneske, som jeg ønsker at hjælpe bedst muligt. Det er blevet meget mere besværligt at lave en vej for dem uden bump på grund af de mange regler og retningslinjer, der er, og de årelange forringelser siger John Madsen, der indgav sin opsigelse til Region Hovedstaden for et år siden.

Tåbelige regler Derfor er det en velovervejet beslutning. Og den dråbe, der fik det berømte bæger til at flyde over, er, at der er indført krav om, at lægepraksisser skal kvalitetssikres endnu mere. Det betyder mere skrivebordsarbejde, hvor der skal bruges mere tid på at skrive vejledninger ned.

John Madsens praksis er dog en solopraksis, og derfor er der ingen at skrive vejledninger til - udover ham selv.

- I min verden er reglerne tåbelige. Kravene om kvalitetssikring passer til et lægehus og ikke en solopraksis som min. Det gør betingelserne svære, og det tager en masse tid fra mine patienter. Det gider jeg ikke, og af princip har jeg valgt at stoppe, siger John Madsen og nævner, at reglerne han skal følge, er meget tidskrævende.

Det er regionerne, der har et ansvar for at sikre, at der er læger nok i et område, og selvom en lægepraksis er en selvstændig virksomhed, sker etableringen af lægepraksis via regionerne.

Kunne være fortsat John Madsen fortæller, at ingen tvinger ham til at gå. Det er hans eget valg.

- Kvaliteten i min klinik er tårnhøj, og hvis jeg skal lave mit arbejde, så har jeg ikke tid til at lave den kvalitetssikring. Jeg kunne godt være fortsat. Det krævede bare, at enten jeg eller Region Hovedstaden gav os lidt. Men det vil jeg ikke, og det vil regionen heller ikke, siger John Madsen.

Nyheden om, at han lukker sin klinik, har med hans ord sendt chok gennem patienterne.

- Folk er i chok, og mange har henvendt sig og reagerer på det. Men det er ikke nyt, at solopraksisser lukker ned. Jeg ser det som en tendens, at der bliver færre sololæger, mens der kommer flere lægehuse, siger John Madsen.

John Madsens omkring 1500 patienter bliver fra 1. marts overført til Kanalens Lægehus i Albertslund.

John Madsen har endnu ikke planlagt fremtiden, men overvejer sine muligheder. Han skal dog ikke arbejde i lægepraksis eller på hospital.

Altid engageret Det er ægteparret Jørgen og Ulla Mariboe fra Taastrup, der har henvendt sig undrende til avisen. De er kede af at miste deres læge.

- Hvorfor stoppe noget der fungerer? Som patient lyder det helt hen i vejret, at han er nødt til at stoppe på grund af urimelige krav. Vi er meget glade for at have John som læge. Han er altid engageret i sine patienter og meget medinddragende, og vi er så tilfredse med ham og har altid fået en tid hurtigt. Der er altid imødekommenhed og positivitet i klinikken, som giver en ro og tryghed, siger Jørgen Mariboe, der altså nu må tage til Albertslund for at komme til lægen.

