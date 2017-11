Lions Hedeland samler lørdag den 2. december varer ind til Café Paraplyen. Indsamlingen sker ved Meny i Blåkildecentret. Foto: Lions Hedeland

Læg en ekstra varer i indkøbsvognen

Taastrup - 26. november 2017 kl. 09:52 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Lions Hedeland ønsker de, at alle får en god jul. Derfor samler Lions Hedeland lørdag den 2. december fra klokken klokken 10-14 hos Meny i Blåkildecentret varer ind til det lokale værested Café Paraplyen.

Når du køber ind på lørdag, lægger du en ekstra vare i din kurv. Ved udgangen af butikken står Lions Hedeland med en stor indkøbsvogn, hvori du så lægger den ekstra vare. Når vareindsamlingen slutter, bliver varerne afhentet af to personer fra Paraplyen.

Værested Paraplyen er en social café med mange frivillige ildsjæle. Cafeens målgruppe er socialt udsatte mennesker i Høje Taastrup og omegn og ældre medborgere, som har brug for et varmt måltid mad og socialt samvær.

Inden indsamlingen har Lions Hedeland indhentet en ønskeseddel hos Værestedet Paraplyens leder Kim Truesen. Det kan være en pakke kaffe, rødkål, pebernødder, svesker, julegodter eller andre varer, som skal bruges her op til jul.

»Det er sjældent, at man kan glæde tre parter samtidigt,« siger klubbens præsident Lisbeth Majgaard om lørdagens vareindsamling og fortsætter:

»Først og fremmest gavner vi nogle af samfundets svageste med gode varer her op til jul. Dernæst oplever kunden, der lægger en ekstra vare i vognen, helt praktisk at gøre et stykke konkret velgørenheds arbejde, og endelig har vi i Lions fået støtte til vores humanitære indsats.«

For mange på lørdagsindkøb vil det være en økonomisk overkommelig opgave for eksempel at købe en ekstra pakke rosiner, men for en institution kan det være med til, at de kan gøre lidt ekstra for deres brugere eller beboere.

Samtidig er vi i Lions Hedeland også taknemmelige for, at Meny har givet os lov til at stå ved deres indgang under indsamlingen.

»Erfaringen siger os, at vi hurtigt får den store indkøbsvogn fyldt op. Og på den måde får ordene, 'mange bække små' en helt særlig betydning for vores Lions indsamling,« siger Lisbeth Majgaard.

Lions vareindsamling er et led i en landsdækkende aktivitet, som Lions klubber gennemfører i anledning af, at Lions i år fejrer 100 års jubilæum.