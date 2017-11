LA-kandidat: - Vi er ramt af Ziegler

- Jeg tror ikke, at det er et nederlag for LA generelt. Jeg tror, at det er Michael Ziegler har støvsuget den borgerlige fløj for stemmer. Det er ærgerligt, at et enkelt parti kan sidde uden modstand, siger Nikolaj Vester om de konservative om Michael Zieglers kæmpe valgsejr, der giver ham et absolut flertal med 12 mandater.