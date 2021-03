Årets kunstværk til Kvindernes Internationale Bededag er skabt af Vanuatu?s mest kendte kunstner, Julietta Pita. Det viser en mor, der beskytter sit barn mod tyfoners hærgen. Nogle kors antyder, at disse naturkatastrofer koster menneskeliv.

Kvinder giver ikke op: Mødes i fællesskab om bøn

Hvert år - den første fredag i marts - forener Kvindernes Internationale Bededag kristne kvinder i mere end 180 lande i et verdensomspændende fællesskab omkring bøn og handling.

I år sker det fredag den 5. marts - også selv om det er Coronatid. Helt aktuelt er værterne i år kvinder fra Vanuatu, et ørige i Stillehavet, hvor kvinderne går foran i kampen for et bedre liv.