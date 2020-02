Politiet hører gerne fra eventuelle vidner, der måtte have set de to tricktyve omkring gerningstidspunktet i Hedehusene.

Kvinde udsat for tricktyveri: Har du set noget?

Kvinden havde netop handlet i dagligvarebutikker, hvor to personer havde henvendt sig til hende i hendes bil, idet de påstod, at de havde brug for hjælp til at finde vej.