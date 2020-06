Kvinde straffet for at dele videoer med børneporno

En 34-årig kvinde fra Taastrup har fået en dom på ti dages betinget fængsel, efter hun i sommeren 2018 sendte to videoer med børneporno til en veninde, udelukkende fordi hun havde et ønske om, at overgrebsmændene blev fundet. Facebook anmeldte det til politiet.

Taastrup - 26. juni 2020 kl. 05:56 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 34-årig kvinde fra Taastrup havde absolut ikke onde hensigter, da hun i sommeren 2018 sendte to videoer med børneporno til en veninde via Facebooks beskedtjeneste Messenger. Hun ville angiveligt bare hjælpe til med at få fundet de gerningsmænd, der stod bag overgrebene.

Ikke desto mindre er det strafbart at dele børneporno.

Den 34-årige kvinde er i Retten i Glostrup blevet idømt ti dages betinget fængsel for at have udbredt børnepornografisk materiale ved at videresende det, og for besiddelse, fordi hun ikke slettede videoerne.

Hun modtog dommen, oplyser politiet.

- Mit bedste råd er, at hvis man modtager sådanne opslag, så lad være med at klikke på det, lad være med at gemme indholdet, og lad være med at videresende det. Selv om man har de bedste hensigter, så risikerer man at blive straffet for det, understreger anklager Michelle Lindegaard, der har ført sagen for anklagemyndigheden ved Vestegnens Politi.

- Hvis du modtager børneporno, bør det anmeldes til politiet, hvorefter man simpelthen skal slette materialet og ikke dele det med andre, tilføjer anklageren fra Vestegnens Politi.

Afsløret af Facebook Det var i sommeren 2018, at den 34-årige kvinde i sit Facebook-feed så et opslag med to børnepornografiske videoer. Hun forklarede i retten, at der var en opfordring til at dele det, angiveligt i et forsøg på at få identificeret gerningsmændene. I bedste mening sendte kvinden videoerne til sin veninde, via Messenger.

Det blev dog afsløret af Facebook, som holder øje med sådanne ting, og sagen blev anmeldt til politiet. I retten erkendte kvinden, at hun havde videresendt de to videoer, men at årsagen udelukkende var et ønske om, at overgrebsmændene blev fundet.