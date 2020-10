En kvinde blev tilbageholdt, mistænkt for butikstyveri. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Kvinde stjal fire oksemørbrad, løbesko og kaffe

Taastrup - 09. oktober 2020 kl. 18:01

En kvinde er mistænkt for to butikstyverier i Høje-Taastrup Kommune

Onsdag den 19. oktober klokken 13.38 modtog Vestegnens Politi en anmeldelse om, at et supermarked på Taastrup Torv havde tilbageholdt en 44-årig kvinde, som var mistænkt for butikstyveri.

Patruljen, der blev sendt til stedet, afhørte kvinden, som erkende at have stjålet fire oksemørbrad og et par løbesko.

Samtidig erkendte kvinden at have stjålet kaffe hos et nærliggende supermarked på Høje Taastrup Boulevard