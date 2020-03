En 25-årig kvinde blev sigtet for spirituskørsel efter et uheld. Foto: Thomas Olsen

Kvinde kørte galt - sigtet for spirituskørsel

En politipatrulje kørte onsdag klokken 00.39 til en anmeldelse om et mindre færdselsuheld på Firkanten A i Taastrup. Et vidne havde set en bilist miste herredømmet over bilen, hvorfor bilisten ramte et træ.