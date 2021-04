Se billedserie Varehuschef i Kvickly Taastrup, Kasper Jakobsen er glad for at kunne støtte byens handelsliv med 100.000 kroner, som kommer fra overskuddet af salget af nonfood-varer. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Kvickly donerer 100.000 til hårdt ramt handelsliv

Taastrup - 14. april 2021 kl. 06:43 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen

Handelslivet i Taastrup Bymidte har været hårdt ramt af coronanedlukningerne det seneste år.

Men nu er der økonomisk håndsrækning på vej fra en af de forretninger, der har haft lov til at være åben gennem hele pandemien.

Den lokale Kvickly på Taastrup Torv fortalte i februar, at man ville donere overskuddet på nonfood-varer i januar og februar til Taastrups bymidte.

Resultatet er nu talt op, og i alt 100.000 kroner kommer på forskellige måder til at gavne handelsforening Taastrup Bymidte og deres medlemmer, som er en stor del af forretningerne i Taastrup Hovedgade og området omkring.

- Pengene skal ud og støtte op om Taastrup som by. For de første 50.000 har jeg købt gavekort til forretningerne i bymidten, som vi udlodder til kunderne, og de andre 50.000 kroner gemmer vi lidt, til endnu mere af byen, som blandt andet restauranter, er åben, og så kan de for eksempel bruges til at støtte op om en byfest og gøre den endnu mere attraktiv, siger Kasper Jakobsen, der er varehuschef i Kvickly Taastrup, og fortsætter.

- Det betyder rigtig meget, at vi kan støtte op om byen på den måde. Vi har været heldige, at vi har haft lov at åbne, og så er det helt naturligt at hjælpe butikkerne, der har været nedlukket. Nu er vores håb bare, at kunderne går ned og handler i butikkerne, så vi kan beholde dem i vores by, siger Kasper Jakobsen.

Gavekort udloddes Konkret skal de 200 gavekort udloddes til byens handlende.

De første 120 gavekort udloddes til kunder, der har handle i en af byens forretninger. Når man har handlet kan man aflevere sin kvittering for købet i Kvickly, og så deltager man i lodtrækningen om et af de 120 gavekort.

De næste 50 gavekort vil Kasper Jakobsen udlodde i konkurrencer på Kvicklys Facebook-side.

De sidste 30 gavekort udloddes efter planen i butikken som tak til kunder, der vil hjælpe med at fortælle, hvad de synes om Kvickly i Taastrup.

Kasper Jakobsen overtog jobbet som varehuschef for seks uger siden, og han har også besluttet, at Kvickly Taastrup nu skal være medlem af handelsforeningen Taastrup Bymidte.

- Jeg er jo lige startet, så jeg var ikke klar over, at vi ikke var med. For mig giver det bare rigtig god mening, at vi er med til at dyrke det miljø, der er i byen, og jo mere vi kan hjælpe hinanden, jo bedre er det, siger varehuschefen.

Lykkelig bymidte Hos de handelsdrivende er man glade for Kviklys donation. Det fortæller Tina Pihl, der er formand for Taastrup Bymidte.

- Vi er glade og lykkelige over det, for det har været en virkelig hård tid. Det betyder virkelig meget for os, og det er en god måde at samarbejde på, siger Tina Pihl, der også er glad for at byde Kvickly velkommen i handelsforeningen.

Det er samtlige 67 Kvickly-varehuse i Danmark, der har valgt donere overskuddet til det lokale handelsliv. På landsplan forventede Kvickly at donere omkring 7-10 millioner kroner.

