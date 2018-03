Torsdag den 22. marts fylder Kvickly-Carl 64 år. Foto: Jan Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Kvickly-Carl fejrer fødselsdag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kvickly-Carl fejrer fødselsdag

Taastrup - 20. marts 2018 kl. 14:17 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der vil være fest og farver på torsdag, når Kvickly-Carl på torsdag fylder år.

Den 22. marts er en ganske særlig dag for den lokale HUS FORBI-sælger, Kvickly-Carl, som står foran Kvickly og sælger aviser.

Det er nemlig dagen, hvor han kan lægge endnu et år til sin dåbsattest, idet han fylder 64 år.

Så nogen årsunge er han bestemt ikke.

- Han er en god ambassadør for Kvickly - og er altid fyldt med ideer og hjælper gerne til på mange måder, fortæller varehuschef Brian Henriksen og fortsætter:

- Tag bare ideen om at arrangere bankospil i efteråret med det formål at skaffe penge til aktiv julehjælp for udsatte familier. Det lykkedes over al forventning, og vi kunne stolt uddele en pæn portion 'julehjælp' til de mange trængte familier, som havde søgt. Og i december var han glad julemand og delte godteposer ud dagen før juleaften til flere hundrede børn - og senest var han initiativtageren bag fastelavnsarrangementet her i butikken. Det, som er så utroligt, er, at Kvickly-Carl, der bestemt selv lever som socialt udsat, har kræfter og energi til at tænke på andre end sig selv - og man skal nogen gange stå tidligt op, når han smilende kommer ind med et forslag til en ny aktivitet, lyder det fra varehuschefen.

Men det er ikke kun i Kvickly, man er glad for hans tilstedeværelse - også blandt kunderne lyder der rosende ord.

- Han er uden tvivl en af Taastrups bedste mennesker at snakke med. Han lytter og giver gode råd, som er svære at afvise - og ofte bliver jeg i godt humør over at møde ham lige dér foran Kvickly - altid klar med en opmuntrende bemærkning og nogen gange tænker jeg, hold da op, hvor må han lægge ører til meget, men det gør han uden at kny, så hver enkelt føler, at de bliver taget mere end alvorligt, lyder det fra en af Kvicklys faste kunder.

Livet er mere end bare nedture

Selv forklarer Kvickly-Carl det på denne måde:

»Nok er jeg 'kun' avissælger for HUS FORBI, men det med at stå som en stenstøtte og et påklistret smil er ikke mig. Jeg elsker at tale med folk og heldigvis er der rigtig mange, som på forskellig vis yder støtte ved at købe avisen og lignende. Eksempelvis blev jeg temmelig overrasket omkring juletid, da en af kunderne kom med et par hjemmestrikkede islandske trøjer til hver af mine to små drenge, som jeg er eneforsørger for. Og nogle dage efter med huer og halstørklæder til dem begge. Andre giver en kop kaffe eller en lille ekstraskilling, når de køber avisen, men bedst af alt er faktisk, når folk giver sig tid til at stoppe op og få en snak. Det luner, siger Carl og tilføjer:

- Jeg ved godt, at jeg befinder mig nederst på samfundsstigen - men derfor kan man jo godt hjælpe andre og gøre sit til, at dagen bliver mere farverig for flest mulige. Så det prøver jeg på - hver gang.