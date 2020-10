Se billedserie Ambitionen er at omdanne Gadehavekvarteret til en vidensby, og den plan indgår det kommende kvarterhus i.

Kvarterhus skal kickstarte udviklingen i boligområde

Taastrup - 19. oktober 2020 kl. 11:59 Kontakt redaktionen

En støtte på 15 millioner kroner fra Realdania har sat skub i udviklingsplanerne i Gadehavegård. Pengene skal gå til opførelsen af et spritnyt kvarterhus, som skal fungere som mødested for beboerne, huse foreninger og aftenskoler samt være hjemsted for 10. klasse.

Kvarterhuset bliver på mindst 1.800 m² og bliver opført midt i kvarterets nye aktivitetspark, som blev indviet sidste år.

Et videnskvarter

Høje Taastrup Kommune og boligselskabet DFB/domea.dk har en ambition om at omdanne Gadehavekvarteret til en vidensby, og kvarterhuset er det åbningstræk, der skal igangsætte kvarterets forandring og lægge grundstenen for et netværk af uddannelsestilbud i området: Fra folkeskolens mindste klasser, til ungdomsuddannelser, videregående uddannelser, kollegieboliger og fastboende studerende.

- Vi er virkelig glade for, at Realdania har fundet vores projekt så spændende, at de har valgt at støtte etableringen af det nye kvarterhus. På den måde rykker vi nu meget tættere på vores ambition om at omdanne Gadehavekvarteret til et vidensby, siger borgmester Michael Ziegler.

Også beboerformanden er glad for planerne for området.

- Forandringen er et fælles projekt sammen med beboerne omkring Gadehavegårds fremtid som et blandet boligområde med stærke fællesskaber, et aktivt fritidsliv og et helt nyt image. Kvarterhuset skal være med til at styrke mulighederne for et liv som ung studerende i området med fællesskab og godt naboskab, fortæller formanden for afdelingsbestyrelsen i Gadehavegård, Ibrahim El-Khatib.

Klar i 2023

Sammen med et nyt Campushus indgår kvarterhuset i en ny, stærk vidensakse gennem bydelen fra Høje-Taastrup Station og Høje-Taastrup Gymnasium til Teknologisk Institut.

Transformationen af kvarteret indebærer samtidig, at der skabes bedre fysiske forbindelser både inde i kvarteret og i forhold til områdets tilkobling til stationen mod syd og Hakkemosen og Teknologisk Institut mod nord.

Gadehavegårds beboere vil flytte deres beboeraktiviteter og driften til det nye kvarterhus. Derudover er det tanken at flytte den kommunale 10. klasseskole og aftenskolen ind i huset, når det efter forventningen står klar i 2023.

Herudover henvender huset sig til områdets øvrige beboere og kvarterets foreningsliv. Det indgår derfor i programmeringen at etablere omklædningsfaciliteter og klubmiljø, så foreningslivet også kan få bedre faciliteter.

Huset får også en stor café, der skal være det naturlige omdrejningspunkt for alt liv i huset. Caféen skal tilbyde både mad og drikke og skal, ud over at servicere husets faste brugere, byde velkommen til andre borgere fra kommunen.

Midt i parken

Kvarterhuset opføres midt i kvarterets nye aktivitetspark, som er det første store parkprojekt, der binder kvarteret bedre sammen på tværs af veje og matrikelgrænser. Parken indeholder helt nye aktivitetsområder, mødesteder, cykelstier og tiltag, der støtter op om den naturlige brug af parken året rundt.

Der er plads til at opføre kvarterhuset i parkens østlige ende, som også er Gadehavekvarterets geografiske midtpunkt.

Kvarterhuset finansieres af Realdania, Høje-Taastrup Kommune og DFB via støtte fra Landsbyggefonden.

