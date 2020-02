Kurt har besøgt Nepal og set, hvordan pengene fra Folkekirkens Nødhjælp bliver brugt

Torsdag 13. februar kl. 19 vil der i Sognets Hus ved Fløng Kirke blive mulighed for at høre frisk nyt fra Nepal.

Det er Kurt Keldebæk Rasmussen fra Fløng Menighedsråd, der som aktiv i Folkekirkens Nødhjælp, har været på et 10 dages besøg i det spændende land.

Her vil han fortælle om sine indtryk fra besøget, og om hvor meget Folkekirkens Nødhjælps indsats betyder.

Sammen med andre frivillige fra Danmark har han været på besøg på en række konkrete projekter i Nepal. Her har han haft mulighed for at se, hvad der sker med de penge, som Folkekirkens Nødhjælp samler ind, og hvor meget de hjælper i de lokale miljøer.