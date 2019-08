Se billedserie Håkon Engesæth Danielsen, Christian Gundtoft og Kristian Andersen (billedet) er nogle af de kunstnere, der er med til Surrogatens åbent værksted den 31. august. Men også andre er med, heriblandt de nytilkomne siden sidste år: Nanna Sne Bodekær og Casper Schjødt Nielsen. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Kunstnerkollektiv inviterer indenfor på den gamle kaffefabrik Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kunstnerkollektiv inviterer indenfor på den gamle kaffefabrik

Taastrup - 28. august 2019 kl. 18:03 Af Lisbeth Jansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kunstinteresserede har mulighed for at komme ind i maskinrummet hos en stribe kunstnere, når fællesskabet Surrogaten for femte år i træk holder åbne værksteder. Det sker lørdag den 31. august i den gamle kaffesurrogatfabrik, hvor erstatningskaffen DANMARK i sin tid blev produceret. Her har kunstnerfællesskabets medlemmer deres værksteder og atelierer fordelt på bygningens etager.

Til Surrogatens åbne værksteder er det muligt at se, hvor de enkelte kunstnere arbejder, få en snak med dem og se deres værker i tidsrummet klokken 12 til 17.

Om hvorfor gruppen åbner huset for at give de lokale indbyggere mulighed for at komme på besøg forklarer Christian Gundtoft, der er én af stedets mange kunstnere.

- Vi inviterer folk ind, fordi vi gerne vil være en del af lokalkoloritten og byens sjæl. Folk ved jo godt, at nogen holder til i bygningen, og vi ønsker ikke at være en stor borg, hvor folk ikke ved, hvad der sker, siger Christian Gundtoft.

Han kommer dog også ind på, at det ikke er alle i kunstnerfællesskabet, der er lige udadvendte som mennesker, og at det derfor også kan være grænseoverskridende for nogle af kunstnerne at få besøg udefra.

Ikke desto mindre glæder kunstnerfællesskabet til at byde alle interesserede velkomne.

I den gamle fabriksbygning er der kun et vist antal rum og værksteder, og indimellem er der udskiftning i, hvem der holder til i bygningen. Blandt de nytilkomne er billedkunstneren Nanna Sne Bodekær og multikunstneren Casper Schjødt Nielsen.

Nanna Sne Bodekær, der både maler med akryl, tegner og bruger linoliumstryk i sin kunst har været en del af Surrogaten i knap et år.

- Jeg får rigtig meget ud af at have atelier i bygningen. Pludselig er der nok plads til at jeg kan se alt det, jeg har lavet på én gang. Det er også en gevinst at kunne samarbejde med de andre i huset. Men jeg tror ikke, jeg har udnyttet muligheden fuldt ud endnu, siger hun og fortsætter:

- Noget af det, jeg har oplevet er dog, at fordi jeg nu er side om side med andre kunstnere, så bliver jeg udfordret på at italesætte, hvad jeg kan lide ved det, jeg gør. Det er konstruktivt og anderledes at tale med andre, som selv er kunstnere, siger Nanna Sne Bodekær.

Casper Schjødt Nielsen har været med i Surrogaten i et halvt år. Han tegner, maler laver kunst via interaktiv computergrafik. Han beskriver selv sin stil som nonfigurativ realisme.

- Det er rart at have et værksted. Men det er også rart at være omgivet af mennesker, der er søde og rare, og som man kan udveksle erfaringer med. De andre har for eksempel hjulpet mig med at anbefale praktiske løsninger, mens jeg kan hjælpe dem med computer-realterede ting, fortæller Casper Schjødt Nielsen.

Både han, Nanna Sne Bodekær samt de øvrige kunstnere i huset ser frem til at få besøg af folk udefra og få en dialog om deres arbejde.

På dagen den 31. august vil der være snacks og hygge til Surrogatens åbne værksteder. Adressen er Hovedgaden 532F i Hedehusene. Man skal gå rundt om bygningen og om på den nordvendte bagside af den gamle fabrik for at komme ind. Der vil være skilte, som viser vej.