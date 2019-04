Se billedserie Frederik Pihl fra Torstorp Skole flytter lidt på sin figur. På iPad?en kan han se, hvordan den lå tidligere. På den måde bliver det lettere at placere figuren, så filmsekvensen kan blive sammenhængende. Foto: Jørgen C. Jørgensen Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Kunstnere hjælper 6. klasser med at animere film

Med papkasser, limpistoler, iPads og en masse gode idéer er sjetteklasserne på Torstorp Skole i gang med at indspille animationsfilm. Flyttekasser er blevet bygget om til små scener, figurer bliver klippet ud og iPads er tapet fast til stole, som fungerer som stativer. Alt sammen for at filme et par minutters stop-motion-animation.

- Jeg er ved at filme et klip, hvor en pige får en bold i hovedet, siger 13-årige Frederik Pihl. Processen tager tid. Han tager et billed, og så flytter han rekvisitter og figurer en lille smule, hvorefter han tager et billede mere. Stop-motion animation handler nemlig om, at sætte en masse enkeltbilleder sammen til en lille film.

- Vi skal tage 12 billeder i sekundet, så det bliver 1440 billeder inden filmen er færdig, forklarer han.

Sjette årgang og Fritidsklubben Basen, som holder til ved Torstorp Skole, har fået 60.000 kroner fra Huskunstnerfonden, som ligger under Statens Kunstfond, til at hyre to kunstnere, som skal vejlede og hjælpe de 75 elever med deres projekter:

- Vi guider dem til at lave en animationsfilm. De skal selv lave karaktererne og skabe historierne ud fra arbejdstitlen "Vinduer mellem mennesker" og med udgangspunkt i ordene tro, forandring og ensomhed, forklarer Liselotte Justesen, som er scenograf og en af de to professionelle kunstnere, der i to uger arbejder med sjetteklasserne. På den tid skal eleverne skabe en to minutter lang animationsfilm:

- Man kan lave en meget effektfuld film på to minutter, siger Liselotte Justesen, som fortæller, at det er en svær disciplin, eleverne er blevet kastet ud i.

- Det er meget teknisk, de bliver udfordret meget. De bliver trætte, forklarer hun.

Ude i grupperne ser man også hurtigt, at eleverne har meget pillearbejde. Bagerst i et af klasselokalerne sidder fem elever, som for anden gang er ved at filme første scene.

- Langsomt... Ok, jeg tager et billede... Nu må du gerne flytte dem lidt mere. Ok der... Nu lidt mere... lyder det fra 12-årige Noah Larsson til 13-årige Emma Huynh. Emma flytter et par små rekvisitsække en smule ad gangen, mens Noah med iPad'en langsomt, men sikkert, sætter en filmsekvens sammen. Hele gruppen ser på, for at være sikre på, at det foregår helt rigtigt. Men selvom arbejdet er besværligt, så mener eleverne, at det er sjovt, og at de lærer noget:

- Vi lærer at være kreative og at bruge de her animationsprogrammer, siger Bunyanin Blixen Krone, som også er en del af Noah og Emmas gruppe. Han står lidt bagved og observerer, mens tre fra fem mand store gruppe arbejder koncentreret:

- De skal samarbejde i grupperne. Det betyder, de alle har forskellige opgaver. Så nogen arbejder, mens andre observerer. De har måske tegnet figurerne eller lavet kulissen i stedet, siger Karin Roberts, som er initiativtager til filmforløbet. Hun fik idéen sammen med en kunstner, og fik grønt lys af skolen til at køre med projektet. Samtidig søgte hun - og fik - penge til kunstnere, så skolen kunne sætte et anderledes og lærerigt forløb op:

- Eleverne bruger andre sider af sig selv i sådan en kreativ proces. Vi vil gerne åbne for en anden verden. Især de børn, der er udfordret af at sidde ned og indtage læring, får meget ud af sådan et projekt, fordi de får lov til at vise andre sider af sig selv, siger Karin Roberts.

Filmene bliver vist for forældrene i slutningen af det 14 dage lange forløb.

SE FILMENE:

Sjetteklasserne fra Torstorp Skole viser filmene og en udstilling af processen i Fodbadet på Høje-Taastrup Rådhus, 3. til 5. april.