Kunstner inviterer indenfor i den skabende proces

Der bliver rig mulighed for at få et godt indblik i den skabende proces, når kunstner Agnete Dollerup fra Sidses Hus i Marbjerg udstiller et udsnit af sine malerier på Hedehusene Bibliotek fra tirsdag den 25. august til den 4. september i bibliotekets åbningstid.

Uden for biblioteket vil Agnete Dollerup nemlig vise nogle forskellige spændende teknikker, hun bruger, for eksempel at male med spartel. Hun vil således skabe et maleri for øjnene at tilskuerne, som kan følge den lange proces, der ligger bag.