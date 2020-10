Kunstner: - Jeg maler og tegner, fordi jeg ikke kan lade være

- Jeg maler og tegner, fordi jeg ikke kan lade være, og sådan har det altid været. Mine værker har elementer fra surrealisme, tegneserier og mange af de kunstnere, jeg godt kan lide. Jeg vil gerne have, at mine billeder er enkle, men alligevel maner til eftertanke. At de indeholder flere lag som først åbenbares når betragteren tager sig tiden til at observere og fundere, siger Knud Milo Diemer.