Kunstner: - Jeg blotter mig selv ved at vise mine værker frem

Det er sjette år i træk, at eventet afholdes i hele kommunen, og denne gang vil de besøgende møde 38-årige Lina Filtenborgs alsidige naturkunst. Hun er en af de rekordmange 19 kunstnere, der slår dørene op til deres hjemmeatelier 4.-5. september, hvor en af de besøgende også vil vinde 3.000 kroner til et kunstkøb hos en af udstillerne.

Fra Lina Filtenborg var helt lille, har hun elsket at tegne, og som 34-årig sprang hun ud som kunstner på fuldtid. Siden har hun udfoldet forskellige kunstarter, der alt sammen skal vise hendes måde at anskue den danske natur på. Malerier, blæktegninger, skulpturer og blyantstegninger.

Akrylen i Lina Filtenborgs malerier er ikke bare akryl. Hun bruger nemlig kun maling af god kvalitet med høj pigmentering, der betyder, at farven holder. Derudover er hendes malerier og tegninger UV-lakeret, og hendes tegninger fikseret, så de ikke falmer med tiden. Hendes blæktegninger er tegnet med indisk blæk, der gør dem lysægte og vandfaste. Og i tegningerne er der kælet for detaljen. Én tegning tager hende ofte en uge med otte arbejdstimer hver dag.

Ud over Lina Filtenborgs værker vil de besøgende til Åbne Atelierdøre også få indblik i, hvordan hun planlægger sine udstillinger ved at lave små modeller af udstillingsrummene. Selv glæder hun sig til at vise sin kunst frem, men er også lidt nervøs for modtagelsen.

- Den måde, vi lever på som mennesker, indebærer utrolig mange forventninger, valg og regler, som heldigvis ikke findes på samme måde i kunsten. Jeg håber, de besøgende får en oplevelse af noget æstetisk kønt at se på, og at de går derfra med noget at tænke over, og måske med et værk under armen, siger hun.