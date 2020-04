Kunstforeningen Foyer?en aflyser sin næste udstilling men håber at kunne gennemføre maj måneds udstilling. Arkivfoto

Kunstforening må aflyse arrangementer

Kunstforeningen Foyeren i Taastrup har allerede måtte udskyde årets generalforsamling på ubestemt tid, og hallerne, hvor der almindeligvis udstilles, er lukket for offentlig adgang på grund af faren for udbredelse af coronavirus.

Det betyder, at der ikke er særlig mange, der har haft anledning til at se Kirsten Winthers udstilling, men bestyrelsen i Foyer'en køber som altid et værk fra udstillingen til senere bortlodning.