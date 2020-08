Kunst fra krydsfeltet mellem drøm og underbevidsthed

- Jeg har samme tilgang til kunsten som musikeren, der album efter album forsøger at afklare, hvad det er, der ligger og ulmer nede under overfladen. Hvert album, eller serie af billeder, hænger således sammen i sin tematisering, sin brug af teknikker og sin tilgang til det kunstneriske projekt i det hele taget; langsomt at skrælle lag af virkeligheden for at nå ind til noget bagvedliggende, siger han om sin malerkunst.