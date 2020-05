Eleverne på Billedskolen laver mindst en udstilling i løbet af sæsonen, som denne her i Taastrup Kulturcenter, der havde naturen som tema. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Kulturskoler har åbnet for tilmelding

Høje-Taastrup: Så er det ved at være tid til tilmelding, hvis dit barn efter sommerferien igen skal svinge penslen, lære et musikinstrument eller prøve lykken på de skrå brædder i Høje-Taastrup Kommune.

Tilmelding til næste sæson i Musik-, Drama- og Billedskolen er nemlig åbnet, og selvom denne sæson måtte afkortes på grund af coronaudbruddet, så håber man, at næste sæson kan køre på nogenlunde vanlig vis.

De tre skoler

På Billedskolen kan børn og unge i alderen 1.-10.klasse få undervisning i forskellige billedkunstneriske udtryk. Eneste forudsætning for at begynde på Billedskolen er lysten til at arbejde med kunst på mange forskellige og spændende måder. Udover deres ugentlige undervisning får eleverne også mulighed for at deltage i mindst en udstilling samt den årlige forårsudflugt.

På Høje Taastrup Dramaskole er det muligt at gå til dans og drama. Her fokuseres på samarbejde og leg, og der øves op til små forestillinger på Taastrup Teater & musikhus.

Musikskolens tilbud er bredt og gælder for de yngste til de ældste. Lær at synge eller spille et instrument og vær med i orkestre, kor og ensembler. At spille koncerter og være med til forskellige aktiviteter er også en del af at gå på Musikskolen.

Tilmeldingsfrist for at komme med i den første skemalægning er for Billedskolen og Musikskolen den 1. juni og for Dramaskolen den 15. juni.