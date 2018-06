Send til din ven. X Artiklen: Kulturfest og åbent hus arrangement Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kulturfest og åbent hus arrangement

Taastrup - 11. juni 2018 kl. 07:42 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For fjerde år i træk er der fest og åbne døre på Pladsen for Alle. Det er foreningerne omkring Pladsen for alle, som de fleste kender som området foran Hedehushallen, der er gået sammen om at arrangere festdagen. Det er den 16. juni, og det hele starter klokken 12 og varer frem til klokken 16, hvor der er gratis adgang.

Der inviteres til sjove aktiviteter, hyggeligt samvær og til at fejre den kulturelle mangfoldighed med en masse godt til øregangen, til ganen og til kroppen. I år er der ekstra meget på programmet. Fra klassiske aktiviteter som fodboldturnering, tennis, skattejagt, bueskydning til vikinge-aktiviteter og eventyrfortællinger. Og igen i år vil holdet bag Gadekøkkenet byde ind med sanselige smagsoplevelser fra nær og fjern og der vil være koncert midt på Pladsen. Der bliver også mulighed for at folde picnic-tæppet og madkurven ud i de smukke grønne omgivelser ved FDF-huset. Arrangementet er for alle, og der er særligt mange aktiviteter for familier med børn.

Arrangørerne bag ønsker at skabe en festdag, hvor Pladsen for Alle tages i brug og viser de mange muligheder, som Pladsen rummer, skabe synlighed om de mange fritidsaktiviteter, der er lokalt og ikke mindst at skabe et godt naboskab i Hedehusene.

»Formålet med festen er at vise, hvad pladsen og foreningerne kan sammen. Pladsen er jo tænkt til idræt og aktiviteter, hvilket man ikke ser til hverdag pga. bilerne, der holder på pladsen,« fortæller Ruth Trier, der er med til at arrangere dagen.

Med et sammensurium af sjove aktiviteter og underholdende indslag vil arrangørerne byde sommeren velkommen og give Hedehusene en hyggelig og aktiv dag med god mad, god musik og masser af inspiration.