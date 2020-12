Kulturen ser frem mod 2021 efter endnu en nedlukning

2020 har på mange måder været et mærkeligt år for kulturen i Høje-Taastrup Kommune.

Litteraturen lever

Selvom man ikke havde adgang til bibliotekerne under nedlukningen tilbage i marts eller har det under den nuværende nedlukning, så havde og har man stadig mulighed for at låne en masse e-bøger via e-reolen og e-reolen GO!.