Kulturen bliver gratis hjemme i stuerne

Kulturen er lige nu lukket ned i Danmark, men i februar tilbyder kulturinstitutionerne i Høje-Taastrup Kommune kulturoplevelser online for store og små.

Her kan man opleve foredrag med lokale aktører, stand-up, quiz, tur på Kroppedal, børneteater og -koncerter, bagning og koncerter for voksne - og så er det gratis.

Man kan for eksempel allerede opleve komikerne Torben Chris og Thomas Hartmann fredag den 5. februar klokken 20.00 via Taastrup Teater & Musikhus' Facebooks-side.

For den nuværende nedlukning betyder desværre, at kulturhuse, biblioteker og Taastrup Teater & Musikhus har lukket.

Men man kan stadig få del i kulturen. Taastrup og Hedehusene Bibliotek har lanceret en bestil og hent-service, så man har mulighed for at låne og levere bøger i de to biblioteker fire gange om ugen.