Se billedserie Hardinger Band giver koncert lørdag den 2. juni kl. 15.00 på Domhustorvet i Taastrup.

Send til din ven. X Artiklen: Kul'tour sørger for at der swinges og rockes Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kul'tour sørger for at der swinges og rockes

Taastrup - 13. maj 2018 kl. 08:02 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er et stort anlagt program klart, når Kul'tour-ugen, der løber fra den 2.-9. juni, starter med en gratis udendørs koncert med Hardinger Band på Domhustorvet i Taastrup, så hele byen skal swinge og feste med de kendte Shu-Bi-Dua-numre, når bandet spiller på scenevognen. Det er lørdag den 2. juni kl. 15.00 lige efter, at borgmester Michael Ziegler har åbnet Kul'tour.

Selvom Shu-bi-dua ikke eksisterer mere, lever musikken i bedste velgående. Til koncerten kan publikum høre sjove historier og masser af de kendte numre fra de mange Shu-Bi-Dua år. Der kommer sikkert også nogle sange, som aldrig kom med på pladerne.

De tre originale Shu-Bi-Dua medlemmer og to af landets bedste musikere er klar til at indtage scenen i Taastrup og fyre den af med de allerbedste, fedeste og sjoveste kæmpehits som Hvalen Hvalborg, Fed Rock, Stærk Tobak, Sex-Chikane og mange flere. Det er bare om at komme og høre de kendte og ukendte Shi-Bi-Dua sange og høre historien om Danmarks største band fra ungdomsoprøret til årtusindskiftet. Grin, rock, fællessang og dansk musikhistorie med fuld tryk på totalunderholdningen.

Hardinger band består af: Michael Hardinger, Kim Daugaard, Jørgen Thorup, B-Joe og Flemming Olsen.

Også i Hedehuset i Hedehusene er der rock - Henning Stærk is still going strong.

Rockens »grand old man« kommer til Hedehusene og holder koncert med sit band i Hedehusets store sal. Det er fredag den 8. juni kl. 20.00, og billetprisen er 125 kroner.

Han har været en af rockens konger i mange år og er stadig på landevejen. Han er født i Holstebro, men flyttede i 1970 til Århus, hvor karrieren rigtig tog fart. Han udgav sin første single i 1967 - dengang i vinyl, og nu 50 år senere fejredes dette med at udgive to nye singler - dog nu digitalt.

Et liv med rock'n roll er ikke skånekost. Og mange i hans generation har været hårde ved sig selv. Men lysten til musikken og den magi, der opstår, når man spiller en koncert for et medlevende publikum, holder mig i gang, siger Henning Stærk. Derfor kører tourbussen fortsat i 2018 og Henning Stærk spiller den musik, han holder allermest af.

Han havde sin debut i 1965, har spillet mere end 3000 koncerter, vundet en grammy og flere guldplader. Den ene blev endda overrakt af Johnny Cash. Han har lavet indspilninger i London og Memphis og spillet sammen med en masse dygtige musikere. En lang spændende karriere med rock og blues.

Publikum kan se frem til at høre de kendte numre og nogle nye, og høre the grand old man give den hele armen i Hedehuset,

Se det øvrige program på www.kultour.nu, hvor der også kan købes billetter.

Billetter kan også købes i butik Bergendorff, Taastrup Hovedgade 68.