Nadeem Faooq har tidligere været byrådsmedlem i Høje-Taastrup samt Folketingsmedlem, så han ved af erfaringer, at EU har stor betydning også på lokalt plan. Nu stiller han op til Europaparlamentsvalget for Radikale, og han opfordrer alle til at stemme - ikke kun på ham, men på hvem man nu sympatiserer mest med.

Send til din ven. X Artiklen: Krumme agurker og lakridspiber - EU er andet end dårlige sager Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Krumme agurker og lakridspiber - EU er andet end dårlige sager

Taastrup - 24. maj 2019 kl. 13:36 Af Søren Schaadt Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lakridspiber skal forbydes, fordi det giver børn lyst til at ryge. Kanelsnegle skal forbydes, fordi kanel er skadeligt. Og så var der hele sagen om, at agurker ikke må være krumme...

De fleste kender sagerne, som mildest talt fik EU til at se elendigt ud, da de rullede. Og når EU tilsyneladende kun går op i at lovgive om den slags småting, hvorfor skal vi så egentligt stemme til Europa Parlamentsvalget 26. maj?

Vi har bedt Høje-Taastrups eneste kandidat til valget, Nadeem Farooq fra Radikale Venstre, fortælle os, hvorfor vi skal sætte et kryds den dag:

- Det er utroligt vigtigt, at folk stemmer. EU har stor indflydelse på mange områder i Høje-Taastrup Kommune, forklarer han og nævner et par specifikke områder:

- Et eksempel, hvor EU har stor indflydelse på noget, som vi kan også kan mærke i Høje-Taastrup Kommune, er roamingpriser (priserne på mobildata i udlandet, red.). Her må man indenfor EU ikke tage forskellige takster, siger Nadeem Farooq og fortæller, at det er EU, der har sørget for, at priserne er blevet ensartet og forbrugerne er blevet sikret mod teleselskabernes overpriser, når vi bruger data i udlandet.

Det handler nemlig om, at EU kan udarbejde love, som tager sig af grænseoverskridende problemer - altså der hvor nationalstaternes magt ikke længere rækker.

Et andet eksempel på love, som EU arbejder med, er indenfor flygtninge og migrant-området.

- Alle har set billeder af flygtninge på motorvejen. Men de er ingenting i forhold til de flygtningestrømme, vi får i fremtiden. Der er det vigtigt, at vi i EU får lavet aftaler om, hvordan vi får fordelt de her flygtninge, siger Nadeem Farooq.

Klimaet og miljøet er også områder, hvor EU kan være med til at vedtage indsatser, som strækker sig over samtlige medlemsstater. Et eksempel er plastikdirektivet, som skal være med til at begrænse mængden af plastik, som havner i naturen og mindske forbruget af plastik:

- Det direktiv handler om, at vi skal bruge færre ikke-genanvendelige plastikting, siger Nadeem Farooq. Her fremhæver han samtidig, at danske parlamentarikere har været toneangivende i forhold til at få gennemført direktivet.

- Der er danske politikere, der er gået med og har sagt, at vi skal sætte barren højt, siger Nadeem Farooq og roser flere andre danske partier for at tage ansvar i sagen.

13 danske politikere får pladsen i det 751 personer store parlament. Det kan derfor være svært at blive hørt, og Nadeem Farooq fortæller da også, at det er svært. Men han understreger, at de danske politikere i parlamentet faktisk er gode til at opnå indflydelse gennem bredt samarbejde, derfor er det ikke forgæves, at sende danske politikere til EU - faktisk er det vigtigt, for meget politik fra EU ender som dansk lov:

- EU beslutter rigtigt meget, og derfor er det vigtigt at folk stemmer. EU er ikke perfekt, men det er det bedste fællesskab til at få lavet aftaler om asylproblemer, klima eller roamingpriser, og meget andet, fortæller Farooq. Han er selv begejstret for EU, men uanset om man som vælger kan lide EU eller ej, så opfordrer han alle til at stemme.

- Jeg har et mål om at få flere til at stemme. De må gerne stemme på mig, men jeg vil egentligt bare have, at de skal stemme, siger han. Nadeem Farooq har derfor også taget den mission, at diskutere EU med så mange som muligt og gerne dem, han er uenig med, op til Europaparlamentsvalget.