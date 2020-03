Kronprinsen sætter topmoderne fabrik i gang

Et tryk i to sekunder på en iPad med en kongelig hånd, en alarm lyder og få sekunder efter begynder båndene bagved at køre.

Her skal stort set alt pant fra supermarkeder sorteres, så det kan blive genanvendt. Til november er fabrikken fuldt udbygget, og fabrikken i Hedehusene kan lukkes ned. Der er simpelthen ikke plads til de stigende mængder emballage, der genanvendes og afleveres.

Hos Dansk Retursystem er man glad for, at fabrikken er færdig, og at den også i fremtiden kan være i Høje-Taastrup Kommune.

- Tak til Michael Ziegler, der også tog første spadestik til byggeriet. Jeg er stolt over at kunne vise en flot og næsten færdig fabrik frem, og vi er glade for at bygge her i kommunen, siger bestyrelsesformand i Dansk Retursystem, Thomas Dalsgaard i forbindelse med åbningen.