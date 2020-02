Kronprinsen åbner ny pantfabrik: Skal håndtere 2 millioner tomme emballager om dagen

Det danske pantsystem er et af verdens bedste, hvor 9 ud af 10 flasker og dåser kommer retur.

Hver dag kommer 3,8 mio. tomme dåser og flasker retur til Dansk Retursystems to fabrikker i Hedehusene og Løsning, hvor materialerne sorteres og sendes til genanvendelse.

Dansk Retursystem er vokset ud af sine nuværende rammer i Hedehusene, og bygger ny, højteknologisk fabrik i Høje Taastrup. Den skal dels håndtere de stigende mængder pantemballager, og dels være med til at fremtidssikre det danske pantsystem.

Første spadestik blev taget den 21. november 2019, og her under halvandet år efter er fabrikken, der hver dag skal håndtere omkring to millioner tomme emballager, klar til åbningen, som foregår den 9. marts.