Mich og Danny Bengtsson har overtaget forpagtningen af Sengeløse Kro, der ellers har været lukket i et års tid. De er ved at gøre klar til at de forhåbentlig kan åbne fra 1. juli. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Kro åbner igen: Mick og Danny vil skabe et samlingspunkt

Taastrup - 05. juni 2020 kl. 15:33 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sengeløse Kro har fået nye forpagtere.

Ægteparret Danny og Mick Bengtsson har overtaget forpagtningen af det kendte spisested Sengeløse Kro.

De to bor i Taastrup og Mick Bengtsson er opvokset i kommunen. Han er selv fra Hedehusene og både hans mormor og morfar og Oldemor og Oldefar har boet i Sengeløse.

Selv kom han der, indtil han var ti år, hvor hans mormor døde.

- Det er lidt historien om at vende tilbage til Sengeløse. Min familie har i hvert fald en historie i byen, siger Mick Bengtsson.

Mick og Danny Bengtsson regner med at kunne åbne kroen fra den 1. juli.

Planen er at have dagens ret et par gange om ugen, og så vil de byde selskaber velkommen og afholde blandt andet bryllupper, konfirmationer og fødselsdage, og ambitionerne er store. Kroen skal være et samlingssted i byen fortæller parret.

Indtil åbningen for gæster skal de gøre klar til åbningen, og selvom de åbner til sommeren, så er giver det god mening.

- Selvom der måske vil være lidt færre gæster til sommer, så giver det os mulighed for at lære at kravle og gå i det, siger Mick Bengtsson.

- Jeg glæder mig bare til at åbne for gæster, og for første gang se de forhåbentlig glade gæster gå ud af døren og sige, at de har fået god mad, siger Danny Bengtsson.

Ægteparret har ikke uddannelsen som kok, men har erfaringer med at lave mad til selskaber. De har tidligere drevet en bodega på Amager, hvor de også har afholdt arrangementer.

Derudover driver de en frisørsalon i København.

Udover bryllupper og andre fester, vil de også skabe arrangementer for offentligheden. Blandet er der til efteråret koncert med Sussi og Leo samt Lune Carlsen på programmet.