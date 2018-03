Kriblende og gysende teaterforestilling

The Woman in Black' handler om en ung advokat, Kipps, der bliver sendt fra London til en afsidesliggende landsby for at organisere en afdød kvindes papirer. Da han ankommer til byen, får Kipps ildevarslende meldinger fra indbyggerne, der har spærret deres børn inde for at beskytte dem mod en usynlig fjende. Noget er helt galt med det store, nu ubeboede dødsbo, og snart opdager Kipps, at spøgelset af en sørgende kvinde søger hævn.