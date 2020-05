Kreativitet i en krisetid: Billedskole ser frem mod ny sæson

- Det er interessant at observere kunsten og kulturens rolle her midt i en krisetid. Vores hverdag foregår hovedsageligt hjemme, hvor mange timer er blevet brugt på at tegne, bygge, skrive, læse, lytte, danse, synge, fotografere og opfinde. I mange husstande er det pludselig blevet en del af hverdagen at synge fællessang om morgenen eller deltage i kreative workshops online. Det er ret magisk med al den kreative energi, for når fantasiens muskler trænes, så sker der noget positivt med os. Kunst, kultur og kreativitet har medvirket til at gøre de stille corona-dage indholdsrige for mange, siger Berit Nørgaard.