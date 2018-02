Se billedserie Perler, hækling og bullet journal. Der er bredde i de kreative projekter, som deltagerne i Krea Gruppen Fløng Hedehusene interesserer sig for, når de mødes hver 14. dag på Fløng Skole. Foto: Hans Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Kreative kvinder mødes om garn og hæklepinde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kreative kvinder mødes om garn og hæklepinde

Taastrup - 13. februar 2018 kl. 18:53 Af Lisbeth Jansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er buldermørkt på parkeringspladsen ved Fløng Skole, men tæt på skolens indgangsdør - i det rum, der bliver kaldt »gul stue« - er lyset tændt, og en gruppe kvinder er i fuld gang med strikkepinde, hæklepinde, stofudklip, notesbøger, kortmaling og perleplader. De sidder side om side rundt om et stort bord med hver deres krea-projekt, alt imens de giver hinanden gode råd, eller taler om løst og fast.

Det er tid og rum til at fuldføre egne krea-projekter samt inspirationen til at bevæge sig over i nye former for krea-håndværk, der er i centrum, når Krea Gruppen Fløng Hedehusene på denne måde mødes på tirsdage i lige uger fra kl. 19 og et par timer frem.

Kvinderne spænder vidt i alder og interesser - dog har de et geografisk fikspunkt, der hedder Fløng eller Hedehusene - et emne, der tages op som jovial dril med et stort glimt i øjet, om hvorvidt man nu også bor på den rigtige side af motorvejen.

Undfanget i mødregruppe

Det er Susanne Kollerup og Rikke Cornelius, der begge bor i Fløng, som først fik idéen til dannelsen af Krea Gruppen. De to var i mødregruppe sammen for otte år siden, og allerede da var idéen oppe at vende. Men lige før sommerferien sidste år, opstod muligheden for at låne et lokale af Fløng Skole. Det fortæller Susanne Kollerup.

»Da Rikke og jeg var i mødregruppe sammen, talte vi om, at det ville være sjovt at kunne mødes om noget kreativt uden at betale penge for et AOF-kursus, hvor man lærer at lave pasbroderede lommer,« siger hun.

Efterfølgende har de også dannet en Facebook-gruppe og delt opslag om, hvornår gruppen samles.

I Krea Gruppen er det gratis at være med og deltage. Man skal bare have sit eget håndarbejdsgrej med.

»Jeg synes, man får en del inspiration til nye ting ved at være her. Selv har jeg fået mere blod på tanden i forhold til at hækle. Jeg er en af dem, der tager noget med og beder om hjælp fra de andre,« siger Susanne Kollerup, mens hun klipper stof ud til en bluse og en poncho, hun vil sy.

En anden, der ikke er bleg for at prøve kræfter med nyt er en anden Susanne i gruppen, der er pensionist og har strikket hele sit liv, men nu også hækler, efter at hun er kommet med i Krea Gruppen.

»Jeg har strikket hele mit. Men siden efteråret har jeg også hæklet,« siger hun, alt imens hun koncentreret tester en ny hækle-opskrift.

»Det er hyggeligt at sidde og snakke med de andre, og så får man lettet måsen og kommer af sted. Her kan man få hjælp og idéer til nye ting. Det synes jeg er fint,« siger Susanne.

Indimellem rejser hun sig fra sin plads for at gå over til den rutinerede hækler Stina, der sidder overfor, så hun kan spørge, hvordan hun kommer videre.

Den udfordring, Susanne er stødt på, handler om at hækle i spiral kontra at hækle omgang. Efter lidt tid kommer rådet fra Stina.

»Løsningen er at pille op og følge opskriften,« siger hun med frisk entusiasme.

Tid helliget håndarbejdet

For en del af de kvinder, der er mødre til småbørn og skolebørn, handler deltagelsen i Krea Gruppen udover det sociale også om at få tiden til at være kreativ i ro og fred. Det kommer Rikke Cornelius ind på.

»Det er overskueligt at slippe af sted et par timer hver 14. dag,« siger hun, mens pindene i hendes hænder strikker flittigt på et grønt ærme til en sweater.

På bordet, som Krea Gruppen sidder ved, ligger en turkis buksedragt, der er hæklet med såkaldte bobler.

Buksedragten er lavet af Betina Vind Ebbesen, og den er til hendes etårige datter.

»Det er mit første projekt, som er lavet uden at følge en opskrift,« siger hun.

Boblerne bliver beundret med kendermine rundt om bordet.

Betina Vind Ebbesen er flyttet til Fløng sidste år med sin familie, og Krea Gruppen er hendes måde at lære nye mennesker at kende på som nytilflytter.

»På sådan en hverdagsaften ville jeg ikke sidde og strikke kl. 19 derhjemme. Ved at være her, lærer jeg nye folk at kende på en god måde, og så synes jeg, det er vigtigt, når man bor i en lille by at bakke op og være en del af det lokale bysamfund,« siger hun og tilføjer, at hun også synes, det er sjovt at høre lidt om byens historie fra de deltagere, der har boet i Fløng i mange år.

Meldingen fra Krea Gruppen er i øvrigt, at der er masser af plads til flere krea-entusiaster, for der er mulighed for at slå en dør op og udvide rummets størrelse.

»Mænd er altså også velkomne. Men det er ikke meget, vi har set til dem,« siger en af de øvrige deltagere og griner lige bagefter.