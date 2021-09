Se billedserie Sådan så det ud i 2019, da fighterne gik den første runde til Stafet for Livet i Taastrup. Foto: Lisbeth Jansen

Kræftstafet vender tilbage: Her er det nye i år

Taastrup - 02. september 2021 kl. 19:12 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen

Efter et år med et virtuelt arrangement med masser af corona-afstand, er Stafet for Livet igen tilbage som et fysisk arrangement i Høje-Taastrup Kommune.

Ligesom sidste år har planlægningen af Stafet for Livet været præget af corona. Tovholderne har ikke kunnet samles for at planlægge, og så har der været usikkerhed om, hvor mange mennekser, der kunne samles fysisk - hvis det overhovedet blev muligt.

Man ville dog ikke fraskrive muligheden for en fysisk stafet, og derfor er det endt med en kombi-stafet.

Derfor er der deltagere med, der går på deres egne ruter som sidste år, og samtidig vil der være en fast base for underholdningen ved TIK Hallerne, hvor der også er en fælles rute, man kan gå på.

- Man kan stadig nå at tilmelde sig. Vi har et åbent hold, som alle er velkomne til at deltage på, man behøver ikke at kunne gå langt. Bare deltagelsen med et par runder på ved TIK hallerne kan gøre en forskel, siger Toke Elling, formand for Stafet for Livet i Taastrup.

Selvom de fleste corona-restriktioner er fjernet, bliver stafetten mindre end det første år i 2019, da usikkerheden om arrangementets størrelse har haft betydning for blandt andet arbejdet med at skaffe sponsorater.

Der vil være underholdning på dagen, og åbningsceremoni, hvor Toke Elling og borgmester Michael Zielger holder tale og sætter stafetten i gang med æresrunde for fighterne.

Afviklingen af året Stafet for Livet i Høje-Taastrup sker i weekenden 4. til 5. september med start lørdag kl. 10:00 og afslutningceremoni søndag kl. 9:45

Mødre til stafet

Et af de hold, der har tilmeldt sig er »The Moms«, der vil gå på deres egen rute, når Stafet for Livet finder sted.

- Det er en fed måde at være aktiv på sammen med sine børn, og så støtter vi et godt formål, siger Tenna Møller Næsager som er kaptajn på holdet »The Moms«.

Her er 20 mødre og børn på holdet, som sidste år fandt på »legepladsruten«. Ved at gå mod næste legeplads fik de børnene motiveret til at gå med rundt i Taastrup på dagen.

Denne gang

- I år har vi planlagt en kulturrute som vi skal gå med mit hold, men hvad den præcis indeholder, vil jeg ikke afsløre. Der er dog indlagt en svømmepause, som Taastrup Svømmehal har sponseret, siger Tenna Møller Næsager, der håber på større deltagelse næste år.

- Jeg håber, mit hold bliver endnu større til næste år, hvor jeg har planer om, at vi skal have et kæmpe telt på pladsen til »The Moms«, fortæller Tenna Møller Næsager.

Tenna Møller Næsager har som mange andre haft kræft inde på livet, da flere familiemedlemmer har været ramt af kræft, og hendes søns ven i børnehaven også har haft kræft.

- Ved af deltage i Stafet for Livet og gå sammen får vi talt om de store spørgsmål som liv og død, og ikke mindst hvordan man forholder sig til den slags snakke, når børn spørger, siger Tenna Møller Næsager.

Stafet for Livet er forankret hos Kræftens Bekæmpelse og er et døgn, hvor der sættes fokus på kræftsagen rundt omkring i Danmark.

