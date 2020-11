Syvårige Alper fik selv lov til at klippe snoren over til sit nyrenoverede værelse, som er fuldført af foreningen Make-A-Wish. Alper har været igennem et halvandetårigt forløb med behandling for knoglekræft i halsen. På billedet står han sammen med sin mor. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Kræftramt 7-årig fik stor overraskelse

Det er ikke bare et kæmpe ønske, der samme dag gik i opfyldelse for den lille dreng fra Taastrup, da hans nyrenoverede værelse blev afsløret for ham. Det er samtidig også en glædelig kulmination på halvandet års forløb med kemo, hospitalsindlæggelser, isolering, og en vellykket operation i den lille fyrs hals og efterfølgende genoptræning.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her