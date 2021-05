Café Solsikken, en café for borgere med kræft inde på livet åbner igen, Foto: Thomas Olsen

Kræftcafé åbner igen: Vil du hjælpe til?

Så er det igen muligt at byde kræftramte og pårørende indenfor ugen, når Café Solsikken igen slår dørene op

Caféen er et uformelt og gratis mødested for mennesker, som har kræft tæt inde på livet.

Her kan man møde andre i samme situation og udveksle erfaringer og gode råd.

Cafeen er et samarbejde med Høje Taastrup Kommune, kræftkoordinatoren og Kræftens Bekæmpelses lokalforening Høje Taastrup og drives af frivillige.

Café Solsikken åbnede i oktober sidste år, men det blev ikke til mange åbningsdage, før nedlukningen tog over.

Nu ser man frem til at åbne igen, og der er brug for frivillig hjælp.

Caféen søger en frivillig, der har overskud og lyst til at medvirke til, at cafeens brugere får en god oplevelse og stå for lidt praktisk omkring caféen.