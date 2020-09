Her et sommerfoto af koret Facett med den nye dirigent Morten Møllemand i midten. Foto: Fotograf Aasmul

Kor søger medlemmer - og du kan være med

Taastrup - 20. september 2020

Det er ikke så nemt at være korsanger lige nu.

Man skal for eksempel have to meter imellem hver sanger, når der øves og holdes koncert.

- Så alle koncerter har været aflyst i år, men heldigvis så kan vi øve sammen, og lige nu arbejder vi mod en julekoncert, som forhåbentlig kan lade sig gøre på en eller anden måde. Det er ærgerligt for os, der elsker at synge sammen, men vi ved godt, at det er vigtigt at holde Coronaen fra døren, lyder det fra koret Facett, der hører hjemme i Høje-Taastrup Kommune.

Der er tale om et blandet kor, der synger både klassisk og rytmisk musik, og som ofte er akkompagneret af musikere.

Hver onsdag øver koret i Taastrup Kulturcenters kultursal sammen med korleder Morten Møllemand.

- Vi arbejder hårdt, men er også sociale og hygger os sammen i pausen, på den årlige korweekend og cirka hvert tredje år på koncertrejser. I år er den årlige korweekend dog blevet forkortet til en dag, så vi kan holde den rigtige afstand, lyder det fra Facett.

Til næste år fejrer koret 50 års jubilæum.

Koret kunne dog godt bruge nogle flere stemmer.

- Vi kunne godt bruge lidt flere mænd til vores kor, så vi håber, der er nogle stykker, der drømmer om at synge i kor, der kunne tænke sig at være med i Facett. Enkelte alter og lyse sopraner kan også optages under hensyntagen til den samlede korklang.

Facett øver hver onsdag klokken 19-21.30.

Læs mere på www.koretfacett.dk

