Kontrol stopper socialt snyd for 9,1 millioner kroner

01. marts 2018

Kontrolindsats er vigtig både for at få fat i snyderne, og for at bevare lovlydige borgeres tillid til, at offentlige midler anvendes rigtigt, mener borgmester Michael Ziegler.

Kontrol over for snyd med sociale ydelser lønner sig.

Høje-Taastrup Kommunes kontrolgruppe har netop opgjort resultatet af sin indsats i 2017, og i alt er der stoppet ydelser og krævet tilbagebetaling for 9,1 millioner kroner.

Det er mere end dobbelt så meget som året før, hvor kontrolgruppen på fire medarbejdere var nyetableret, men stoppede ydelser og krævede tilbagebetalinger for 4,3 millioner kroner. Og begge års resultater ligger pænt over målet, som lød på 2,5 millioner kroner årligt.

Det var med andre ord en rigtig beslutning, da byrådet i budget 2016 vedtog at etablere kontrolgruppen, mener borgmester Michael Ziegler.

Snyd er undergravende - Byrådet ønskede med kontrolgruppen at sikre, at ingen kan snyde sig til ydelser, de ikke er berettigede til - det er nemlig helt unfair over for dem, der reelt har behov for hjælp, og det er undergravende for lovlydige borgeres tillid til, at deres skattepenge bruges rigtigt. Enhver borger skal have det, vedkommende er berettiget til, hverken mere eller mindre. Det er Kontrolgruppens arbejde med til at sikre, og jeg synes, at byrådet valgte helt rigtigt ved at prioritere denne indsats, siger Michael Ziegler.

Kontrolindsatsen sker på mange områder - blandt andet på udbetalinger vedrørende økonomisk friplads i daginstitution og forhøjet børnetilskud til enlige forsørgere, på kontanthjælpsområdet og på sygedagpengeområdet.

En kvinde kan for eksempel uberettiget opnå økonomisk friplads i daginstitution, børnetilskud som enlig og måske boligstøtte, hvis hendes partner har flyttet folkeregisteradresse, men parret reelt fortsat bor sammen.

Eller en borger melder sig ledig og modtager kontanthjælp, men har arbejde ved siden af - måske sort arbejde. Eller en borger melder sig syg og modtager sygedagpenge, men arbejder samtidig i egen eller andres virksomhed.

Registersamkørsler og samarbejde stopper snyderi

Indsatsen over for snyderiet er blevet mere effektiv i takt med, at mulighederne for registersamkørsler udnyttes bedre, og samarbejdet mellem myndigheder som Udbetaling Danmark, SKAT og kommunerne styrkes - blandt andet har kommunerne ERFA-grupper, der udveksler erfaringer med metoder til at afsløre og stoppe uretmæssige udbetalinger.

Foretager SKAT for eksempel en kontrol på virksomhed og finder en borger, der modtager kontanthjælp eller sygedagpenge, får kommunen besked om dette. Og kommunerne kontakter hinanden, når snyd med adresser, job med mere finder sted på tværs af kommunegrænsen.

Endelig modtager Kontrolgruppen også anonyme anmeldelser, og de bliver alle sammen undersøgt.

Tilbagebetaling og evt. politianmeldelse

Udover stop for fremtidige udbetalinger, kan der også rejses krav om tilbagebetalinger. Og hvis der er tale om grov, forsætlig svindel, politianmeldes sagen.

Kontrolgruppen arbejder desuden hele tiden på, at gruppens erfaringer kan føre til øget forebyggelse mod snyderi og udbetalinger på et forkert grundlag i kommunens administration.

Eksempler fra kontrolarbejdet Mystisk stigning i hjemløse.

Nogen forsøger at undgå at blive registreret som samlevende ved i stedet at melde sig som uden fast bopæl hos Folkeregistret. Da dette tal begyndte at stige, blev det til et projekt i Kontrolgruppen at undersøge forholdene. Foreløbig har 76 'hjemløse' efter kontakt med Kontrolgruppen fået tag over hovedet. Blandt dem en yngre mand, der selv forklarede, at han jo ikke kunne være tilmeldt samme adresse som sin kæreste, fordi hun så ville miste forskellige ydelser.

Det skal bemærkes, at Kontrolgruppen enkelte gange er stødt på reelt hjemløse, og så er de pågældende hjulpet videre til for eksempel kommunens Social- og Handicapcenter.

Rask i en fart Kontrolgruppen foretager også stikprøver og lejlighedsvise kontrolbesøg.

For eksempel hos en forretningsindehaver, der havde sygemeldt sig og skulle til at modtage sygedagpenge. Han var imidlertid i fuld gang med at levere varer over disken, da Kontrolgruppen kom på besøg. Manden forklarede, at han havde fået det bedre samme dag, hvorefter han på stedet underskrev en raskmelding.

Ups Og så er der de situationer, hvor Kontrolgruppens ansatte tilfældigt støder på en ledig eller sygemeldt borger, som alligevel kører som taxachauffør eller arbejder på et værksted - så stoppes den uberettigede ydelse naturligvis omgående.

Kontrolarbejdet på landsplan Ikke alle kommuner indberetter i det fælles værktøj, som KL stiller til rådighed, men KL skønnede i sin seneste rapport, at kommunerne i 2017 stoppede ydelser for 407 millioner kroner.