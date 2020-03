Økonomisk rådgiver Nuriye Köse Nielsen understreger, at der stadig er hjælp at hente fra kommunen, selvom store dele af Danmark er lukket ned. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Kontakt til kommunen i corona-tid: - Selvom vi er usynlige, er vi tilgængelige Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kontakt til kommunen i corona-tid: - Selvom vi er usynlige, er vi tilgængelige

Taastrup - 19. marts 2020 kl. 06:04 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Man skal stadig huske at råbe op og bede om hjælp, selvom man er derhjemme og man ikke kan komme fysisk i kontakt med sin eksempelvis sin sagsbehandler i kommunen.

Sådan lyder budskabet for Nuriye Köse Nielsen, der er økonomisk rådgiver i tre boligområder Taastrupgaard, Gadehavegård og Charlottekvartert.

Hendes telefon har kimet mere end den plejer de seneste dage fra usikre og urolige borgere, der har økonomiske udfordringer, og som er utrygge ved, hvordan de får kontakt til deres respektive sagsbehandlere i kommunen, og om de får udbetalt deres sociale ydelser, når nu kommunen er lukket, og de ikke kan tale personligt med kommunale medarbejdere.

Nuriye Köse Nielsen forsikrer dog, at kommunens medarbejdere er til at komme i kontakt med, selvom meget ikke er, som det plejer at være.

- Selvom vi er usynlige, er vi tilgængelige. Man skal aldrig holde sig tilbage, for alt fungerer som det skal, bare på en lidt anderledes måde, siger Nuriye Köse Nielsen.

Livet er i forvejen kaos Hun er selv delvist ansat og lønnet af kommunen og boligselskaberne i boligområderne, og efter weekenden blev hun kontaktet af 18 bekymrede og utrygge borgere med økonomiske udfordringer.

Almindeligvis hjælper hun beboere, der er ved at blive udsat af deres bolig, fordi de er i økonomisk kaos, men i disse tider er det også andre med lidt mindre økonomiske udfordringer, der kontakter hende.

FAKTA Det kan den økonomiske rådgivning i Charlottekvarteret, Taastrupgaard og Gadehavegård blandt andet hjælpe med.



Økonomisk overblik

Budgetlægning

Inkasso

Fogedretten

RKI-registrering

Skat

Kontakt til myndigheder

Gæld og

huslejerestance Det kan den økonomiske rådgivning i Charlottekvarteret, Taastrupgaard og Gadehavegård blandt andet hjælpe med.

- Man kan ikke komme uden om, at vores medmenneskers tilstand er påvirket af frygt og utryghed. De reagerer voldsommere, fordi der er mange følelser på spil, og deres liv i forvejen er i kaos. Denne her situation gør det endnu værre. Det er dem, der har udfordringer i forvejen, som kontakter mig, og den her samfundssituation har forstærket følelsen. Der er en kæmpe uvished for alle, siger Nuriye Köse Nielsen.

- Hjertet og hjernen skal samarbejde lige nu. Statskassen er ved at blive tømt lige nu, og de her mennesker er bange for at miste deres forsørgelse, siger hun.

Gode råd Nuriye Köse Nielsen kommer derfor med nogle gode råd, hvis man er psykisk påvirket af sin økonomiske situation og samtidig bekymret over, hvad coronavirussens indtog betyder.

- Man skal holde fokus på og tænke på, hvordan man ville handle i sin egen situation, hvis der ikke var coronavirus. Man er nødt til at holde hovedet koldt, lyder første råd.

- Vi har et solidt velfærdssystem, og selvom det er i nødberedskab lige nu, så skal man stadig råbe om hjælp. Velfærdslovgivningen er ikke ændret, og den giver stadig mulighed for hjælp. Samtidig er medarbejderne stadig på arbejde og sidder derhjemme og arbejder, så der er stadig mulighed for at få hjælp og råd, men man skal indstille sig på at tænke anderledes. Det er vigtigt at bevare roen i det her, lyder andet råd.

- Man skal tro på sig selv og på, at det bliver godt igen, men at der er lidt længere vej end normalt. Man skal holde sig i ro og bruge hinanden - men selvfølgelig på afstand, siger Nuriye Köse Nielsen til sidst.

Hun sidder også klar til at hjælpe med økonomisk rådgivning - via telefon eller videokald.

Høje-Taastrup Kommunes medarbejdere kontaktes via kommunens hovednummer 4359 1000, hvor man kan meddele, at man vil ringes op af sin sagsbehandler. Læs mere på www.htk.dk.