Sådan så det ud, da eleverne blev undervist online i konspirationsteorier.

Konspirationsteorier får frit spil hos unge

Man skal ikke tro på alt hvad man hører.

Men det er nemt, og nogle gange farligt, at blive lokket med ind i en verden, hvor sandheden er en løgn. Eleverne på ungdomsskolen i Taastrup havde for nylig et undervisningsforløb, hvor de grinede og lærte om konspirationsteorier.

Det skete forleden, hvor elever fra Høje-Taastrup Ungdomsskoles online for at lære om konspirationsteorier. Gæstelærer var Lars Konzack, der bor i Taastrup og til daglig er lektor på Københavns Universitet. Han har selv for mange år siden været rollespilslærer på en ungdomsskole, og til daglig arbejder han med digital kommunikation, nørdkultur, information og samfund.

Rammen var at give eleverne mulighed for at arbejde med hvad konspirationsteorier er for en størrelse - både historisk og i nyere tid. Der blev talt om tempelriddere, jødeforfølgelse og nyere eksempler som angrebet på World Trade Center 9. september 2001 og det seneste QAnon inspirerede stormløb på den Amerikanske kongres d. 6. januar i år.

Eleverne fik også mulighed for i deres egne grupper at arbejde med at udvikle deres egne konspirationsteorier, for at få en oplevelse af, hvor nemt og sjovt det kan være at gøre den slags - og på den måde også opleve på sig selv, hvor stærkt det kan virke at skabe historier, som andre synes er populære.

Det blev til mange skøre påfund om, hvad der i virkeligheden sker med de blodprøver, der bliver taget på hospitalet, til sammenhængen mellem Coronavirus, Amazon og det forsvundne Atlantis. Og ikke mindst om hvordan Donald Trump er skabt af Aliens, og er sendt til jorden for at skabe splid inden UFOerne snart angriber.

Eleverne kom fra ungdomsskolens debathold og rollespilshold, og det gav et godt sammenspil mellem elever interesseret i politik og samfundet, kombineret med de elever der arbejder med kreativ historiefortælling gennem spil.