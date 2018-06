Se billedserie Taastrup-kredsens folketingskandidat, Ole Stephensen, var en af talerne, da de konservative i Høje-Taastrup tirsdag inviterede til grundlovsfest på Blaakildegaard. Foto: privat

Send til din ven. X Artiklen: Konservative fejrede grundloven Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Konservative fejrede grundloven

Taastrup - 06. juni 2018 kl. 10:30 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De lokale konservative havde traditionen tro inviteret til fejring af Grundloven på gårdspladsen på Blaakildegaard i Taastrup den 5. juni.

Omkring 100 feststemte deltagere havde meldt deres ankomst, og de fik alle en hyggelig eftermiddag med høj sol og gode politiske taler.

Indenfor det kommende års tid skal der afholdes folketingsvalg, og derfor var den lokale folketingskandidat i Taastrup Kredsen, Ole Stephensen, dagens første taler.

Han indledte med at ønske alle tillykke med grundlovsdagen samt et stort tillykke til alle, der heldigvis slipper for at gå i konflikt om seks dage og tillykke til os andre, der slipper for konsekvenserne af en konflikt.

- Det giver mig også anledning til at rose vores offentlige ansatte. I mange år er det føget med beskyldninger om dovenskab og ineffektivitet, mere eller mindre berettiget. Mest mindre. Jeg render i min dagligdag hele tiden ind i mennesker, der arbejder samvittighedsfuldt og flittigt for vores offentlige arbejdsgivere, og jeg synes, vi skal tage skeen i den anden hånd, og komme i gang med at rose de mennesker, der arbejder varmt for vores ældre og syge medborgere, og vores alleryngste i vuggestuer og dagpleje over børnehave til skole og gymnasium, sagde Ole Stephensen.

- Til gengæld er det på tide at gøre op med de systemer, der efterhånden er blevet vigtigere end de varme hænder, vi ynder at tale om, men ikke gør så meget for. Man kan ikke putte velfærd ind i et regneark og på den måde konstatere, at vi lever op til den omsorg og medmenneskelighed, vi alle har brug for ind imellem. Jeg vil derfor gerne af med store dele af det kontrolapparat, der tvinges ned over hovedet på læger, sygeplejersker, sosu-assistenter, og i stedet bede dem om at ofre flere kræfter på at gøre det, de er uddannede til, konkludere den lokale konservative folketingskandidat.

Senere på eftermiddagen var turen kommet til borgmester Michael Ziegler, der fokuserede på, at vores Grundlov giver meget og sikrer meget, men at den ikke kan sikre alt.

- Demokrati handler også om, at vi evner at have en respektfuld demokratisk samtale med hinanden. At vi evner at tale og diskutere respektfuldt, nysgerrigt og interesseret med dem, som vi er inderligt uenige med. Det handler grundlæggende om dannelse - og heldigvis er de fleste af os i stand til det, når det foregår ansigt til ansigt, sagde Michael Ziegler.

- Med de sociale medier er der en fare for, at vi kun læser opslag fra de politikere og de enkeltsagsgrupper, hvis synspunkter vi på forhånd er enige i. Og dét er der jo ikke meget demokratisk samtale i. Dét er der ikke meget udvikling i. Og det er heller ikke sikkert, at der er meget helhed i det. Og hvis alt for mange orienterer sig så smalt, så kan det faktuelt forkerte stortrives som halve sandheder. Og det var måske en af opskrifterne på Trumps valgsejr, fastslog Michael Ziegler.

I pausen mellem de to talere underholdt Clare Poulsen fra Musikskolen, og alle var enige om, at rammerne for den konservative grundlovsfest var helt fantastiske i år.

Formanden for Den Konservative Vælgerforening, Lone Simonsen, garanterede da også i sine afsluttende kommentarer for, at der igen i 2019 vil blive afholdt grundlovsfest på gårdspladsen på Blaakildegaard.