Konkurrencen er afgjort: Det skal kulturhuset hedde

En gruppe borgere dog gik sammen om at redde huset og fik det op at køre som et Medborgerhus i 1985, som det har fungeret som lige siden. Og den historie har også spillet ind i valget af navnet.

- Vi vil gerne have, at navnet afspejler noget positivt, så vi havde ikke lyst til at opkalde det efter en person, som måske ikke kun er kendt for gode ting, siger Thomas Bak, som erkender, at nogen måske finder navnet Medborgerhuset lidt gammeldags.