Se billedserie Der har også været to større demonstrationer ved Copenhagen Markets, hvor 3F Høje Taastrup har gang i en konflikt for at få firmaer på stedet til at tegne overenskomst. Foto: 3F Høje Taastrup

Konflikt er optrappet: Nu giver den resultater

Taastrup - 04. december 2020 kl. 12:15 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen

3F Høje Taastrup har indledt konflikt mod en række virksomheder på det nye grønttorv Copenhagen Market i Høje Taastrup, fordi de ikke har ønsket at indgå overenskomst.

Konflikten har været undervejs et stykke tid, og den 28. november begyndte en varslet sympatikonflikt, som omfatter alle brancher i Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Det betyder, at virksomheder med overenskomst ikke leverer varer og service til de firmaer på stedet, som nægter overenskomst.

Sympatikonflikten er begyndt at virke, og virksomheden Frugtkurven har været den første til at skrive under, oplyser 3F Høje-Taastrup.

Derudover har fagforeningen indledt forhandlinger med seks andre virksomheder.

- Vi er glade for, at den første aftale er faldet på plads, og vi fortsætter, til alle firmaer er overenskomstdækket. Efterhånden som de ikke kan få varer og ikke kan få håndværkere ud, når noget går i stykker, går sagens alvor op for dem, siger Louise Bruun, som leder konflikten for 3F.

- Vi vil ikke have firmaer som underbetaler eller ikke giver pension - både af hensyn til de ansatte og til de virksomheder som holder sig til reglerne, understreger hun.

I de sidste par uger har morgenfriske 3F'ere delt løbesedler på forskellige sprog ud ved portanlægget til Copenhagen Market, og to gange har der været større demonstrationer, hvor arbejdere fra andre fag er mødt op for at vise deres opbakning.

- Det dejligt når jord- og betonarbejdere, skraldemænd, elektrikere, blikkenslagere, havnearbejdere og mange andre dukker op tidligt om morgenen for at støtte os. Det tager måske sin tid - men vi skal nok få overenskomsterne i hus, siger Louise Bruun.

Ønsker lige vilkår Formanden for 3F Høje-Taastrup, Søren Grøn, har tidligere fortalt, at flere virksomheder på grønttorvet har overenskomst, og at man har et godt samarbejde med dem.

Med konflikten ønsker 3F Høje Taastrup har komme i dialog med de resterende.

- Vi ønsker lige vilkår for alle i forhold til løn og ansættelsesvilkår, og det har vi en formodning om, at der ikke er i dag. Vi har i hvert fald set flere lønsedler gennem tiden fra ansatte herude, som ikke aflønnes med overenskomstlignende løn, siger Søren Grøn og fortæller, at det er lagerarbejderne under transportgruppen, som er centrum for konflikten.

Han fortæller, at det nok drejer sig om et par hundrede arbejdere, der arbejder til for lave tariffer.

De sidste par uger har 3F’ere stået ved porten til Copenhagens Markets og delt løbesedler ud. Foto: 3F Høje Taastrup