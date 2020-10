Koncert med musik af en bemærkelsesværdig middelalderkvinde

Hildegard von Bingen (1098-1179) er navnet på en tysk nonne, der i disse år er genstand for en fornyet interesse.

I hendes digtning er verden er ikke en trussel, man skal beskytte sig imod. Den er tværtimod skabt for at vi skal leve i den, tage vare om den og lade den være genstand for den allerstørste opmærksomhed.