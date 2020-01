Repræsentanter fra de ni kommuner, som står bag ?Bliv en vinder uden tobak?, modtog prisen Den Gyldne Tråd 2020 den 21.1 på KL?s årlige Sundhedskonference i Kolding. Konny Riising, Leder af Sundhedscenter Espens Vænge i Høje-Taastrup Kommune, står som nummer tre fra venstre.

Kommuner vinder pris for rygestopindsats

21. januar 2020

Flere rygere har kvittet smøgerne. Det er resultatet af samarbejdsprojektet »Bliv en vinder uden tobak«, som i år vinder prisen »Den Gyldne Tråd 2020«. Kommunal Sundhed står bag prisen, som går til ni forstadskommuner til København.

Det tværkommunale samarbejde om rygestop er den første af sin art, og med i samarbejdet er ni kommuner: Albertslund, Brøndby, Dragør, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk og Høje-Taastrup.

Det nyskabende samarbejde har sat turbo på kommunernes rygestopkurser og blev i dag den 21. januar belønnet med Den Gyldne Tråd overrakt af Nyhedsbrevet Kommunal Sundhed på KL's årlige sundhedskonference i Kolding.

Fakta "Bliv en vinder uden tobak" opstod i slutningen af 2014 og er en nyskabende tværsektoriel indsats mellem ni kommuner, Amager og Hvidovre Hospital og almen praksis.

Indsatsen har udviklet og implementeret en henvisningsstruktur, der baserer sig på metoden Very Brief Advice (VBA). Den har gjort arbejdet med rygestoprådgivning lettere for sundhedspersonalet på hospitalet, i lægepraksis og i den kommunale praksis.

Med den nye henvisningsstruktur er rekruttering til kommunernes rygestoptilbud mere end fordoblet, og effekten af rygestopforløbene i alle kommuner er steget.

Indsatsen har skabt mulighed for, at rygere kan gå til rygestop på tværs af kommunerne – det giver den enkelte ryger mange flere tilbud at vælge imellem.

Siden starten i 2015 har godt 3.600 borgere været tilmeldt et rygestopforløb i kommunerne. 77 pct. af de, der gennemfører, er røgfri efter forløbets afslutning. 49 pct. er stadig røgfri efter seks måneder.

I kommunerne er der sket en opkvalificering af rygestoptilbuddene. Rygestoprådgiverne er efteruddannet, og kapaciteten er øget. Der er udarbejdet en best practise for rådgiverne.

Der er lavet en fælles hjemmeside www.udentobak.dk med relevant viden og indgange til alle kommuners rygestoptilbud.

Der er aftalt fælles principper og værdier, men samtidig er der stor respekt for den enkelte kommunes autonomi. Indsatsen baserer sig på dokumenteret viden og anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen.

Projektet går tilbage til 2014, hvor de ni kommuner havde svært ved at rekruttere deltagere til deres rygestoptilbud. Selvom der var 37.000 daglige rygere over 16 år i alle kommunerne, benyttede kun 312 borgere sig af kommunernes rygestoptilbud. Det er mindre end en procent. Da Sundhedsstyrelsen udbød satspuljen »Forstærket indsats over for storrygere 2014-2017«, besluttede de ni kommuner sig for at søge sammen.

Samarbejde på tværs af kommuner blev løsningen Det blev starten på et visionært og forpligtende samarbejde mellem de ni kommuner, Amager og Hvidovre Hospital, praktiserende læger og apoteker om at hjælpe rygere til røgfrihed. Siden har godt 3.600 borgere været tilmeldt et rygestopforløb i kommunerne og 77 procent af dem, der har gennemført forløbet, er blevet røgfri. 49 procent er stadig røgfri efter seks måneder.

- I Høje-Taastrup har vi opnået utroligt flotte resultater. Otte ud af ti bliver røgfri på vores kurser - og rigtig mange forbliver røgfri også efter seks måneder. Vi kan altså se, at vores indsats giver resultater, og derfor har byrådet også indført røgfri skoletid på alle vores skoler fra december sidste år. Det er nemlig vigtigt, at vi sætter ind tidligt, siger Helle Koch, der er formand for Ældre- og Sundhedsudvalget i Høje-Taastrup Kommune.

En bæredygtig samarbejdsmodel »Bliv en vinder uden tobak« er en nyskabende tværsektoriel indsats mellem ni kommuner, Amager og Hvidovre Hospital og almen praksis. En del af succesen handler om, at man har udviklet en særlig måde at henvise på, som betyder, at kommunernes rygestoptilbud får mere end dobbelt så mange deltagere. Rygestopforløbene er derfor steget i alle ni kommuner.

Som noget nyt kan rygere gå til rygestop på tværs af kommunerne, og de kan forvente samme høje kvalitet, uanset hvor de deltager. Denne utraditionelle samarbejdsform giver den enkelte ryger mange flere tilbud at vælge imellem. Indsatsen har banet vejen for en generel samarbejdsaftale mellem alle hospitaler og kommuner i Region Hovedstaden om systematisk henvisning af rygere til kommunernes rygestoptilbud.

- Vi har fået et stærkt samarbejde op at stå på tværs af de 9 kommuner, og det har givet os langt bedre mulighed for at arbejde systematisk og metodisk. Vi har blandt andet udbredt en særlig spørgemetode, både i kommuner og på hospitaler, hvilket har givet flere deltagere på rygestopforløbene. Vores rygestopvejledere bruger hinanden på tværs, og de er blevet kompetenceudviklet, så undervisningen på kurserne er blevet endnu bedre. Rygestopvejlederne gør et rigtig godt og engageret arbejde, og prisen er i høj grad deres fortjeneste, siger Konny Riising, der er leder af Sundhedscenter Espens Vænge i Høje-Taastrup Kommune.